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10:27 (мск), источник: ЕАН

Свердловские энергетики проверили отключенных должников

«ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по проверке сохранности режимов ограничения энергопотребления у промышленных предприятий, отключенных за долги полгода назад, сообщает пресс-служба компании.

Среди таких потребителей Баранчинский механический завод (долг 37 млн рублей, ограничен с декабря 2017), Первоуральский завод горного оборудования (долг 52 млн рублей, ограничен с июня 2016), Завод элементов трубопроводов (долг 700 тыс. рублей, ограничен с июня 2018).

По результатам введенного ограничения энергоснабжающей организацией зафиксировано резкое снижение потребления электроэнергии должниками. Объем поставленного на Баранчинский электромеханический завод ресурса снизился почти в 7 раз, с 980 кВт/ч до 150 тыс. кВт/ч. 29 июня энергетики отключили участок по изготовлению полимерной изоляции для электрических машин.

Энергетики планируют введение полного ограничения режима потребления электрической энергии на заводе. Электроснабжение предприятия должника будет полностью прекращено после выполнения организационно-технических мероприятий по отделению энергоснабжения пос. Баранчинский от электроснабжения должника.

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