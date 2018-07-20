Свердловские энергетики проверили отключенных должников

Среди таких потребителей Баранчинский механический завод (долг 37 млн рублей, ограничен с декабря 2017), Первоуральский завод горного оборудования (долг 52 млн рублей, ограничен с июня 2016), Завод элементов трубопроводов (долг 700 тыс. рублей, ограничен с июня 2018).

По результатам введенного ограничения энергоснабжающей организацией зафиксировано резкое снижение потребления электроэнергии должниками. Объем поставленного на Баранчинский электромеханический завод ресурса снизился почти в 7 раз, с 980 кВт/ч до 150 тыс. кВт/ч. 29 июня энергетики отключили участок по изготовлению полимерной изоляции для электрических машин.