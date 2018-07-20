Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина заблокировала свои порты без помощи России - СМИ
Женщина случайно угнала машину и не замечала этого 2 недели
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Валентин Юдашкин стремительно худеет
«О, сколько женского народу»Кого любил Владимир Маяковский?
Сын Сергея Шнурова пошел по стопам отца
Юлия Ковальчук умилила соцсети снимком с годовалой дочкой
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Оставшийся без жилья Шура рассказал о жизни с проституткой - СМИ
Миллионер Дулин нашел шахты с золотом во дворе
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Полина Диброва с обнаженной грудью снялась с детьми - СМИ
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель (фото)
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
40Самые яркие болельщики ЧМ
10:30 (мск), источник: РИАМО

Прокуратура Москвы начала проверку в отношении «Натали Турс»

РИАМО — 20 июл. Московская прокуратура начала проверку в отношении туристической компании «Натали Турс» после возникновения у нее финансовых проблем и аннулирования путевок, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
СКР начал проверку туроператора «Натали Турс»

«По поручению генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура города Москвы проводит в отношении “Натали Турс” проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.

Туроператор «Натали Турс» 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на 15 миллионов долларов.

Все новости региона
 Тепличный комплекс в Луховицах планируют завершить в 2022 году
Очередные дома по реновации могут подготовить в Москве к началу сентября
Трамп рассказал, что может поссорить его с Путиным
Умерла первая жена Владимира Высоцкого
СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу
Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена
Есть ли золото на борту найденного крейсера «Дмитрий Донской»
Аналитики прогнозируют рост доллара до 70 рублей к концу 2018
Бывший президент Южной Кореи получила еще восемь лет тюрьмы
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Шувалов: "И в 20 метрах можно быть счастливым"
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми Модель вызвала возмущение среди поклонников.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь