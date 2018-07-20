Прокуратура Москвы начала проверку в отношении «Натали Турс»

«По поручению генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура города Москвы проводит в отношении “Натали Турс” проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — сказал собеседник агентства.

Туроператор «Натали Турс» 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на 15 миллионов долларов.