В Москве будут выявлять не платящих налоги со сдачи квартир при помощи big data
Сегодня рынок «серых» квартир кратно превосходит легальный.
Сегодня рынок «серых» квартир кратно превосходит легальный.
РИАМО — 20 июл. Департамент информационных технологий Москвы разработал механизм, который позволяет с помощью анализа больших данных (big data) выявлять нелегальную аренду квартир, сообщает в пятницу РБК.
«Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные, этот механизм. Он не имеет выхода (для внешних пользователей — ред.) и конкретного сервиса для жителей. Для себя, для аналитических целей мы это (уже — ред.) используем», — сказал руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума-2018.
Интерес к выявлению недополученных налогов с помощью анализа больших данных департамент проявляет минимум год. Сам Ермолаев еще на прошлогоднем Московском урбанистическом форуме упоминал о том, что работа над такой системой ведется. Тогда он уточнял, что предполагается анализировать крупнейшие
Согласно последним доступным публичным данным департамента экономической политики и развития Москвы, по итогам девяти месяцев 2017 года легально в аренду было сдано 27,32 тысячи квартир. Налоги платят владельцы 25,418 тысячи квартир, остальные купили патенты.