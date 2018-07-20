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10:22 (мск), источник: РИАМО

В Москве будут выявлять не платящих налоги со сдачи квартир при помощи big data

Сегодня рынок «серых» квартир кратно превосходит легальный.

Источник: Агентство «Москва»

РИАМО — 20 июл. Департамент информационных технологий Москвы разработал механизм, который позволяет с помощью анализа больших данных (big data) выявлять нелегальную аренду квартир, сообщает в пятницу РБК.

«Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные, этот механизм. Он не имеет выхода (для внешних пользователей — ред.) и конкретного сервиса для жителей. Для себя, для аналитических целей мы это (уже — ред.) используем», — сказал руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума-2018.

Перед тем, как механизм заработает в полную силу и с его помощью можно будет определять неплательщиков налогов, потребуется внести изменения в законодательство.

Интерес к выявлению недополученных налогов с помощью анализа больших данных департамент проявляет минимум год. Сам Ермолаев еще на прошлогоднем Московском урбанистическом форуме упоминал о том, что работа над такой системой ведется. Тогда он уточнял, что предполагается анализировать крупнейшие интернет-ресурсы, на которых предлагаются квартиры в аренду, и сопоставлять эти данные со статистикой об уплате налогов. После такого анализа данные о тех квартирах, которые, возможно, нелегально сдаются в аренду, планировалось передавать в налоговую службу для проверки.

Согласно последним доступным публичным данным департамента экономической политики и развития Москвы, по итогам девяти месяцев 2017 года легально в аренду было сдано 27,32 тысячи квартир. Налоги платят владельцы 25,418 тысячи квартир, остальные купили патенты.

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