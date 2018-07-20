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17:20 (мск), источник: Prokazan.ru

В подземном переходе на станции метро «Козья слобода» появятся ряды с магазинами

В подземном переходе на станции метро «Козья слобода» появятся ряды с магазинами. Об этом порталу PrоKazan.ru рассказал народный корреспондент Рамиль Гайнуллин.

— Стеклянные прозрачные киоски стали появляться в переходе, который ведет из метро к издательству, — написал Гайнуллин.

По словам народного корреспондента, с появлением киосков, ширина подземного перехода сузилась почти вдвое.

 — Эти киоски принесут проблемы слабовидящим и незрячим людям, поскольку желтая тактильная плитка должна располагаться по центру перехода. А с появлением этих киосков люди рискуют натыкаться на них, — отмечает казанец. — Еще один фактор, который является важнейшим, это несоблюдение норм пожарной и террористической опасности.

Отметим, что все подземные переходы проектируются и строятся без учета появления в них торговых точек, поэтому ширина в переходах должна соответствовать нормам.

 — В случае пожара на станции метро в подземном переходе может образоваться давка и паника, а узкие проходы не дадут возможности людям быстро эвакуироваться, — пишет Рамиль Гайнуллин. — Не стоит забывать и о террористической опасности. В случае взрыва в замкнутом пространстве стекла киосков разлетятся по всему переходу множеством острых осколков и послужат массовому травмированию людей.

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