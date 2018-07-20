В подземном переходе на станции метро «Козья слобода» появятся ряды с магазинами
В подземном переходе на станции метро «Козья слобода» появятся ряды с магазинами. Об этом порталу PrоKazan.ru рассказал народный корреспондент Рамиль Гайнуллин.
В подземном переходе на станции метро «Козья слобода» появятся ряды с магазинами. Об этом порталу PrоKazan.ru рассказал народный корреспондент Рамиль Гайнуллин.
— Стеклянные прозрачные киоски стали появляться в переходе, который ведет из метро к издательству, — написал Гайнуллин.
По словам народного корреспондента, с появлением киосков, ширина подземного перехода сузилась почти вдвое.
— Эти киоски принесут проблемы слабовидящим и незрячим людям, поскольку желтая тактильная плитка должна располагаться по центру перехода. А с появлением этих киосков люди рискуют натыкаться на них, — отмечает казанец. — Еще один фактор, который является важнейшим, это несоблюдение норм пожарной и террористической опасности.
Отметим, что все подземные переходы проектируются и строятся без учета появления в них торговых точек, поэтому ширина в переходах должна соответствовать нормам.
— В случае пожара на станции метро в подземном переходе может образоваться давка и паника, а узкие проходы не дадут возможности людям быстро эвакуироваться, — пишет Рамиль Гайнуллин. — Не стоит забывать и о террористической опасности. В случае взрыва в замкнутом пространстве стекла киосков разлетятся по всему переходу множеством острых осколков и послужат массовому травмированию людей.