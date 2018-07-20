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17:38 (мск), источник: БЕЛТА

Оператор life:) с 1 августа повысит стоимость услуг связи

Архивные тарифы подорожают в среднем на 8%.

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор life:) с 1 августа повысит стоимость услуг связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт оператора.

Стоимость действующих тарифов в среднем вырастет на 6,5%. При этом в некоторые тарифы добавляется безлимитный трафик для Instagram и Twitter. В тарифы «Семья» и «Мультинет» к безлимиту на мессенджеры Viber, WhatsApp, BiP добавится безлимит на Telegram, также станет больше включенных минут и трафика на остальные ресурсы.

Архивные тарифы подорожают в среднем на 8%. В архивные тарифы S, M, L, XL (с обязательствами) и XXL добавляются мегабайты и безлимитный интернет на мессенджер Telegram. Стоимость S, M, L вырастет на Br1. Также изменение стоимости коснется и других архивных тарифных планов, которые закрыты для подключения.

Основное изменение в дополнительных пакетах — увеличение стоимости, которое составило от Br0,2 до Br1.

Изменятся тарифы на роуминг и международную связь. Повышение коснется международных SMS, они подорожают на 3 копейки до Br0,13. Стоимость пакетов минут, SMS и трафика в роуминге увеличится в среднем на 11%.

Что касается дополнительных услуг, то подорожает их небольшая часть, например, за смену тарифа со счета спишется Br2,9. Стоимость интернет-подписок в основном не изменится, за редким исключением (некоторые подписки с коротким номером 9696, 9697, 4545 и пр.).

Кроме того, с 1 августа закроются некоторые тарифные планы и услуги. Тарифные планы Вольный life:), L классический и XL (без обязательств) будут закрыты, а все, кто на них подключен, переведены на схожие по условиям тарифные планы «Шейк 1», «Шейк 2» и «Шейк 4». Также будет закрыт тарифный план Супер life:), а его пользователи автоматически подключены на тариф из линейки «Шейк» или «Голос 2». Также закроется услуга 0,25 ГБ, а абоненты с нее будут переведены на 0,5 ГБ.

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