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21:19 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор нашел кишечную палочку в мясе и твороге из Беларуси

Усиленный лабораторный контроль введен в отношении трех белорусских производителей.

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосантарному контролю России (Россельхознадзор) с 23 июля запретил ввоз в РФ говядины, произведенной белорусским ООО «Славинпродукт», следует из документов ведомства.

«В связи с повторными выявлениями санитарных требований ЕАЭС и Российской Федерации Россельхознадзор с 23 июля вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной ООО «Славинпродукт», — говорится в указании службы.

Там также отмечается, что в говядине этого предприятия была повторно (26 июня) выявлена кишечная палочка.

Кроме того, усиленный лабораторный контроль введен в отношении еще трех белорусских производителей: ОАО «Витебская бройлерная фабрика» (метаболиты нитрофуранов в мясе птицы), КПУП «Мозырские молочные продукты» (бактерии кишечной палочки в твороге), а также ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (нитраты в питьевом молоке).

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