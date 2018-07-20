Россельхознадзор нашел кишечную палочку в мясе и твороге из Беларуси
Усиленный лабораторный контроль введен в отношении трех белорусских производителей.
Усиленный лабораторный контроль введен в отношении трех белорусских производителей.
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосантарному контролю России (Россельхознадзор) с 23 июля запретил ввоз в РФ говядины, произведенной белорусским ООО «Славинпродукт», следует из документов ведомства.
«В связи с повторными выявлениями санитарных требований ЕАЭС и Российской Федерации Россельхознадзор с 23 июля вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной ООО «Славинпродукт», — говорится в указании службы.
Там также отмечается, что в говядине этого предприятия была повторно (26 июня) выявлена кишечная палочка.
Кроме того, усиленный лабораторный контроль введен в отношении еще трех белорусских производителей: ОАО «Витебская бройлерная фабрика» (метаболиты нитрофуранов в мясе птицы), КПУП «Мозырские молочные продукты» (бактерии кишечной палочки в твороге), а также ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (нитраты в питьевом молоке).