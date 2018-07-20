В Узбекистане ученым и преподавателям повысят зарплату и создадут фонд для финансирования их изысканий

Источник: Podrobno.uz

В частности, с 1 сентября 2018 года:

— в дифференцированном порядке в среднем на 25% повышаются размеры базовых должностных окладов руководящих и научных работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет средств госбюджета, а также руководящих работников и профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений.

— увеличиваются размеры заработной платы инженерно-технического персонала научно-исследовательских учреждений, на который возложены функции по конструкторско-технологическому обеспечению научной деятельности, обслуживанию научного лабораторного оборудования, в дифференцированных размерах от 30 до 100% в зависимости от занимаемой должности и сферы научной деятельности.

Кроме того, с 1 августа 2018 года повышаются размеры заработной платы работников аппарата управления Академии наук в 2 раза.

И это еще не конец. Президент поручил увеличить размеры заработной платы руководящих и научных работников, инженерно-технического персонала, а также руководящих работников и профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений в дальнейшем:

с 1 января 2019 года — на 20%;

с 1 июля 2019 года — на 25%.

Мирзиёев также распорядился подготовить предложения о создании президентского Фонда коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности с открытием его счетов в АКИБ «Ипотека банк» в размере 100 миллионов долларов.