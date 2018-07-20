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20 июля, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане ученым и преподавателям повысят зарплату и создадут фонд для финансирования их изысканий

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане будут повышены заработные платы и базовые оклады ученым, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства.

Источник: Podrobno.uz

В частности, с 1 сентября 2018 года:

 — в дифференцированном порядке в среднем на 25% повышаются размеры базовых должностных окладов руководящих и научных работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет средств госбюджета, а также руководящих работников и профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений.

 — увеличиваются размеры заработной платы инженерно-технического персонала научно-исследовательских учреждений, на который возложены функции по конструкторско-технологическому обеспечению научной деятельности, обслуживанию научного лабораторного оборудования, в дифференцированных размерах от 30 до 100% в зависимости от занимаемой должности и сферы научной деятельности.

Кроме того, с 1 августа 2018 года повышаются размеры заработной платы работников аппарата управления Академии наук в 2 раза.

И это еще не конец. Президент поручил увеличить размеры заработной платы руководящих и научных работников, инженерно-технического персонала, а также руководящих работников и профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений в дальнейшем:

  • с 1 января 2019 года — на 20%;
  • с 1 июля 2019 года — на 25%.

Мирзиёев также распорядился подготовить предложения о создании президентского Фонда коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности с открытием его счетов в АКИБ «Ипотека банк» в размере 100 миллионов долларов.

Новый фонд займется ускоренным и широким внедрением результатов научной и научно-технической деятельности во все сферы жизнедеятельности, софинансированием высокотехнологичных предпринимательских проектов-стартапов, участием в качестве учредителя в реализуемых проектах-стартапах.

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