ФСБ предсказала рост тарифов на связь из-за «пакета Яровой»

Источник: РИА "Новости"

Финансовые затраты мобильных операторов вырастут в среднем на 10 процентов из-за необходимости соблюдать требования «закона Яровой», что предполагает хранение огромного массива данных.

Рост тарифов на 10 процентов позволит собрать с пользователей около 110 миллиардов рублей в год. «Но даже десятипроцентный рост тарифов не покроет всех расходов на хранение данных и обеспечение их защиты от утечек», — сказал президент УралАОС Леонид Блинов. Он добавил, что ожидает дальнейшего роста тарифов на связь. Чтобы полностью компенсировать затраты на реализацию, стоимость услуг придется увеличить вдвое, подчеркнул он.

Генеральный директор ТМТ Consulting Константин Анкилов добавил, что это первое заявление о необходимости роста тарифов. По его словам, ранее официальные лица утверждали, что «закон Яровой» никак не повлияет на цены.