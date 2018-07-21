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04:00 (мск), источник: Известия

S&P подтвердило рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

Источник: Reuters

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», краткосрочный — на уровне «А-2».

Как отмечают аналитики агентства, в российской экономической системе уже в этом году ожидается рост ВВП РФ до 1,6%, еще на две десятых ВВП вырастет в среднем в 2019—2021 годы (до 1,8%).

Отмечается, что российский экономический рост будет поддержан общемировым экономическим подъемом и сдержанным восстановлением внутреннего спроса, поддерживаемым за счет улучшения в банковском кредитовании и ускорения госинвестиций.

Глава Минфина Антон Силуанов позитивно оценил информацию о подтверждении кредитного рейтинга. По его словам, это свидетельствует о высокой оценке рейтинговым агентством платежного баланса России и стратегии бюджетного планирования.

«Правительство эффективно справляется с внешними шоками», — передает его слова «РИА Новости».

В марте S&P прогнозировало рост реальных доходов россиян в долгосрочной перспективе, а в феврале повысило рейтинги крупнейших российских компаний.

Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг России с позитивным прогнозом
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