S&P подтвердило рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB-»

Источник: Reuters

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», краткосрочный — на уровне «А-2».

Как отмечают аналитики агентства, в российской экономической системе уже в этом году ожидается рост ВВП РФ до 1,6%, еще на две десятых ВВП вырастет в среднем в 2019—2021 годы (до 1,8%).

Отмечается, что российский экономический рост будет поддержан общемировым экономическим подъемом и сдержанным восстановлением внутреннего спроса, поддерживаемым за счет улучшения в банковском кредитовании и ускорения госинвестиций.

Глава Минфина Антон Силуанов позитивно оценил информацию о подтверждении кредитного рейтинга. По его словам, это свидетельствует о высокой оценке рейтинговым агентством платежного баланса России и стратегии бюджетного планирования.

«Правительство эффективно справляется с внешними шоками», — передает его слова «РИА Новости».