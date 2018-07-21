Узбекистан для стабилизации цен импортирует крупную партию риса
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан для стабилизации цен на рис планирует закупить крупную партию этой сельскохозяйственной культуры, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан для стабилизации цен на рис планирует закупить крупную партию этой сельскохозяйственной культуры, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
«За первое полугодие 2018 года цена на рис выросла на 36,5%. Для сдерживания инфляции и стабилизации цен до сентября планируется импортировать 29,4 тысячи тонн риса», — сообщили в Минэкономики.
Напомним, что основными причинами роста цен на рис в этом году стали ожидаемый засушливый год, дефицит поливной воды по сравнению с предыдущими годами, сокращение посевных площадей, а также откладывание предложения риса со стороны заготовителей.
Ранее Центробанк заявлял, что в качестве стабилизирующего фактора на уровень цены риса может выступить расширение объемов его импорта для поддержание устойчивого предложения данного продукта на внутреннем рынке.
Кроме того, Узбекистан в связи с дефицитом воды намерен в ближайшие годы сократить рисовые поля с 162 тысяч до 94 тысяч гектаров. При этом 7,5 тысячи гектаров площадей в Сырдарьинской области, не испытывающей проблем в водоснабжении, будут предоставлены фермерам Хорезмской области, 5,5 тысячи гектаров площадей в Джизакской области — фермерам Каракалпакстана для выращивания риса в качестве повторной культуры.