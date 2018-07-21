Узбекистан для стабилизации цен импортирует крупную партию риса

Источник: Podrobno.uz

«За первое полугодие 2018 года цена на рис выросла на 36,5%. Для сдерживания инфляции и стабилизации цен до сентября планируется импортировать 29,4 тысячи тонн риса», — сообщили в Минэкономики.

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Напомним, что основными причинами роста цен на рис в этом году стали ожидаемый засушливый год, дефицит поливной воды по сравнению с предыдущими годами, сокращение посевных площадей, а также откладывание предложения риса со стороны заготовителей.

Ранее Центробанк заявлял, что в качестве стабилизирующего фактора на уровень цены риса может выступить расширение объемов его импорта для поддержание устойчивого предложения данного продукта на внутреннем рынке.