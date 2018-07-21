Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Крыма на «передачу» Украиной себе санаториев полуострова
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Ольга Бузова показала, на какие жертвы идет ради красивых фото
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
08:08 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан для стабилизации цен импортирует крупную партию риса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан для стабилизации цен на рис планирует закупить крупную партию этой сельскохозяйственной культуры, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«За первое полугодие 2018 года цена на рис выросла на 36,5%. Для сдерживания инфляции и стабилизации цен до сентября планируется импортировать 29,4 тысячи тонн риса», — сообщили в Минэкономики.

Читайте также
Всемирный банк готовит к запуску проект по развитию цифровой экономики в Узбекистане

Напомним, что основными причинами роста цен на рис в этом году стали ожидаемый засушливый год, дефицит поливной воды по сравнению с предыдущими годами, сокращение посевных площадей, а также откладывание предложения риса со стороны заготовителей.

Ранее Центробанк заявлял, что в качестве стабилизирующего фактора на уровень цены риса может выступить расширение объемов его импорта для поддержание устойчивого предложения данного продукта на внутреннем рынке.

Кроме того, Узбекистан в связи с дефицитом воды намерен в ближайшие годы сократить рисовые поля с 162 тысяч до 94 тысяч гектаров. При этом 7,5 тысячи гектаров площадей в Сырдарьинской области, не испытывающей проблем в водоснабжении, будут предоставлены фермерам Хорезмской области, 5,5 тысячи гектаров площадей в Джизакской области — фермерам Каракалпакстана для выращивания риса в качестве повторной культуры.

Все новости региона
 Денис Истомин проиграл в первом круге Уимблдона
Во всех детских домах после случаев насилия в Маргилане и Ташобласти установят камеры
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Стали известны даты новогодних каникул в 2019 году
Как живут современные амазонки в Бразилии (фото)
Россия может принять летние Олимпийские игры
Спорт
Черчесову — автограф, клубам — стадионы Президент России Владимир Путин подвел итоги чемпионата мира по футболу
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь