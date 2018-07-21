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12:27 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге снесли незаконное здание с кафе и автомойкой

Здание кафе с автомойкой на улице Суходольской, 103 ликвидировано, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Соответствующее решение принял Верх-Исетский районный суд по иску Администрации города.

«Возведенное ответчиком здание не относится к индивидуальной жилой застройке, таким образом земельный участок эксплуатировался не по назначению. Решение суда, законность которого была подтверждена Судебной коллегией по гражданским делам Свердловского областного суда, вступило в законную силу, возбуждено исполнительное производство», — сообщили в Главархитектуре.

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