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16:12 (мск), источник: m24.ru

Ремонт дорожного покрытия начался на Рублевском шоссе в столице

Комплекс городского хозяйства Москвы начал ремонт дорожного полотна на Рублевском шоссе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«На этой неделе специалисты ГБУ “Автомобильные дороги” начнут установку бордюрного камня, общая протяженность которого составит порядка 50 километров», — цитирует чиновника РИА Новости.

После того, как на трассе установят новый бордюр, начнется замена асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах вдоль магистрали. Площадь работ на пешеходных дорожках составит 22 тысячи квадратных метров.

Общая площадь нового полотна составит порядка 210 тысяч квадратных метров. «После устройства верхнего слоя асфальта, в течение двух недель, работники ГБУ “Автомобильные дороги” приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Все работы проводят с частичным ограничением движения», — добавил заммэра.

По его словам, запланирован также ремонт участка Рублевского шоссе от МКАД до поселка Рублево. Там обновят около 13,5 тысячи квадратных метров дороги.

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