Полицейским опять повысят зарплату: кто оказался в списке счастливчиков

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Надбавки к зарплате получат некоторые сотрудники Пограничной полиции Молдовы.

Речь идет об инспекторах-кинологах, получающих дополнительные выплаты за содержание четвероногих питомцев. Соответствующий проект закона вынесло на публичное обсуждение министерство внутренних дел страны.

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В ведомстве объясняют, что на данный момент надбавки колеблются в размере от 100 до 300 леев. Сумма зависит от того, где содержится собака: в питомнике подразделения или дома у кинолога. Руководство МВД считает, что выплаты малы и не соответствуют тем усилиям, которые делают профессиональные собаководы.

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Министерство предлагает их увеличить. Так специалист первой категории будет получать дополнительно 500 леев, второй категории — 400, третьей 300, а начинающий инспектор-кинолог 200 леев за содержание животного.

Разработчики законопроекта отмечают, что в последние годы наблюдается отток кинологов из пограничной полиции.

На данный момент в этой сфере остаются вакантными почти треть рабочих мест.

Чиновники надеются, что рост дополнительных выплат повысит интерес к благородной профессии.