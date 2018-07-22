Еще один дом в Приморье изменил фонд капитального ремонта

Источник: VLADNEWS

Завершается ремонт фасада в доме на Котельникова, 6 во Владивостоке. Панельный девятиэтажный дом со стороны двора уже окрашен в яркие оранжевые и желтые цвета. На будущей неделе фасад будет расцвечен и со стороны проезжей части. Ремонт осуществляет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказали специалисты, перед покраской фасад дома был покрыт армирующей сеткой, на которую строители нанесли два слоя штукатурки и слой шпаклевки. Также были заменены межпанельные швы.

«Краска играет не только декоративную, но и защитную роль. Современные материалы устойчивы к разным погодным явлениям и эффективно сохраняют слой штукатурки от разрушения», рассказал специалист отдела технадзора фонда Андрей Коробов.

Отметим, во Владивостоке при ремонте фасадов проектировщики ориентируются на проект колористики Владивостокского городского округа, разработанный Павлом Шугуровым. Он предполагает свою цветовую гамму для каждого района города.

Ранее в доме на Котельникова, 6 в рамках программы капитального ремонта были установлены новые лифты.