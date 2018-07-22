Еще один дом в Приморье изменил фонд капитального ремонта
Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в крае с 2014 года.
Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в крае с 2014 года.
Завершается ремонт фасада в доме на Котельникова, 6 во Владивостоке. Панельный девятиэтажный дом со стороны двора уже окрашен в яркие оранжевые и желтые цвета. На будущей неделе фасад будет расцвечен и со стороны проезжей части. Ремонт осуществляет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Краска играет не только декоративную, но и защитную роль. Современные материалы устойчивы к разным погодным явлениям и эффективно сохраняют слой штукатурки от разрушения», рассказал специалист отдела технадзора фонда Андрей Коробов.
Отметим, во Владивостоке при ремонте фасадов проектировщики ориентируются на проект колористики Владивостокского городского округа, разработанный Павлом Шугуровым. Он предполагает свою цветовую гамму для каждого района города.
Ранее в доме на Котельникова, 6 в рамках программы капитального ремонта были установлены новые лифты.
Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года.