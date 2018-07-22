Башкирия может первой в России получить «золотые гвозди»

Об этом шла речь в ходе рабочей встречи Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и международного эксперта Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, консультанта Международного центра оценки ресурсов грунтовых вод Сурена Гевиняна.

В настоящее время во всем мире проводится ревизия шкалы геологического времени — для каждого её подразделения предполагается указать эталонный «золотой гвоздь». Так называются геологические разрезы, которые наиболее полно характеризуют отрезки геологического времени. Например, обнаруженные в них организмы, остатки растений становятся маркерами для определения возраста пород по всему миру.

В России «золотых гвоздей» пока нет, но могут появиться в ближайшее время — и именно в Башкортостане. Первым в стране «золотым гвоздем» — для нижней границы сакмарского яруса пермской системы — может стать разрез «Усолка» в Гафурийском районе.

Разрез «Мечетлино», расположенный в геопарке «Янган-Тау», претендует на то, чтобы стать «золотым гвоздём» для нижней границы кунгурского яруса пермской системы. По мнению ученых, он интересен тем, что здесь в 12 метрах сконцентрировано более 10 миллионов лет геологической истории Земли. Сам геопарк «Янган-Тау», также первым в России, может получить международный статус ЮНЕСКО.