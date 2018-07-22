В Прикамье прокурор потребовал срочно снести 37 аварийных домов

В прошлом году завершила свое действие пятилетняя региональная программа по переселению граждан из аварийного жилья, принятая в 2013 году.

Согласно этой программе в городе Чусовой должны были расселить и снести 37 аварийных домов, но этого сделано не было.

— Ветхие дома создают угрозу для жизни людей, их должны были снести еще в начале этого года, но не снесли, — сообщили в Чусовской городской прокуратуре. — В связи с этим в суд было направлено исковое заявление к администрации городского поселения. Суд Чусового обязал администрацию в кратчайшие сроки организовать расселение и снос 37 жилых домов.