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17:39 (мск), источник: Российская газета

«Зайцев» на платных трассах будут наказывать штрафом

Дорожники нашли управу на автомобилистов, которые пристраиваются в хвост другим машинам на пунктах оплаты за проезд и пытаются проскочить «зайцем». Теперь они будут регулярно получать штрафы.

Источник: Российская газета

На трассе М-4 «Дон» выставляют 90 видеокамер со светофорами на пунктах оплаты проезда. Тому, кто оплатил проезд, зажигают зеленый свет, а желающему проскочить за ним — красный. Камеры будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, а это уже нарушение Правил дорожного движения.

В прошлом году такую систему протестировали на 545-м километре трассы М-4 «Дон». Количество «зайцев» упало сразу в 20 раз, рассказал глава «Автодора» Сергей Кельбах, отвечая на вопрос корреспондента «Российской газеты»: «Как оказалось, это очень эффективное средство борьбы с хулиганами. Штраф за проезд на красный свет составляет тысячу рублей. Повторный штраф — пять тысяч».

Систему штрафов для «зайцев» распространят на все трассы, которые находятся в управлении «Автодора». Собранные благодаря штрафам средства пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию дорог.

На трассах, где проезд оплачивается по схеме free-flow, например, на ЦКАД, когда на трассе нет пунктов оплаты, а расчет за проезд идет дистанционно — через транспондеры, штрафовать «зайцев» будут по-другому. Здесь система со светофорами не сработает. Штрафы «зайцам» будут приходить после фиксации того, как они съехали с дороги, не заплатив за проезд. Размер штрафа будет примерно такой же, как за проезд на красный сигнал светофора. И еще на адрес владельца автомобиля отправят счет за пройденные километры. Получается, что не платить автомобилистам будет совсем невыгодно. Правда, пока законопроект не внесен в Госдуму, но это произойдет к моменту ввода дорог с системой free-flow в эксплуатацию. «Законопроект принципиально согласован с минтрансом и на Правительственной комиссии по транспорту. Ожидается его внесение в Госдуму в осеннюю сессию», — отметил Кельбах. Платные участки на ЦКАД должны быть открыты в 2019 году, получается, что к этой дате закон должен быть уже принят.

Трасса М-4 активно развивается. Планируется довести уровень качества «Дона» в Ростовской области до такого же, как в Воронежской. В частности, строится обход Аксая в Ростовской области. В регионе совместно с губернатором принято решение о создании постоянно действующей рабочей группы по реализации проекта реконструкции М-4, в том числе и обхода города Аксая, рассказал глава «Автодора».

Участок дороги перед Ростовом-на-Дону реконструируют вне графика. По словам Сергея Кельбаха, проект уже есть, решение о перераспределении лимитов, чтобы начать работы, тоже принято.

В Краснодарском крае принято важное решение по двум развязкам в Геленджике, уже готовятся документы в Главгосэкспертизу. В этом году «Автодор» намерен провести конкурс и начать возведение двух развязок между 1504-м километром и 1515-м километром трассы М-4 в Геленджике, что позволит увести транзитный трафик из курортного города. В планах — прокладка дальнего западного обхода Краснодара. Проект находится на согласовании в Главгосэкспертизе.

В ближайшие 3−5 лет будет построена новая магистраль Краснодар — Абинск — Новороссийск, которую свяжут с новой дорогой на Цемдолину (микрорайон в Приморском районе Новороссийска). Это поможет разделить транзитный трафик на Юге России на два потока перед Краснодаром: один — в сторону Новороссийска и Крыма, другой — на Джубгу и Сочи. «Если мы реализуем эти проекты, Юг России получит совершенно иную экономику», — уверен глава «Автодора». Прокладка трасс согласуется с программой развития портов черноморского бассейна и железнодорожных подходов к ним.

На М-4 нужно реконструировать и другие проблемные участки. В Тульской области дорожники обещают убрать «американские горки» с 222-го по 225-й километр. В июле-августе будут подведены итоги конкурса по выбору исполнителей работ.

Самый узкий участок на трассе находится между селом Лосево и городом Павловск. Работы по его расшивке будут ускорены, пообещал Кельбах.

Новый участок трассы М-4 «Дон» протяженностью 85,17 километра пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Это означает, что дорога станет четырехполосной с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. Расчетная скорость движения составит 120 километров в час, обещают дорожники.

Паралельно будет развиваться придорожный сервис для автомобилистов. Появятся как большие многофункциональные зоны, подобные строящейся на 249-ом км в Тульской области, так и небольшие кафе вдоль дороги. На этот год намечен ввод еще четырех совместных проектов с формированием небольших кафе на площадках отдыха на трассе М-4 «Дон».

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