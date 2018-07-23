«Зайцев» на платных трассах будут наказывать штрафом
Дорожники нашли управу на автомобилистов, которые пристраиваются в хвост другим машинам на пунктах оплаты за проезд и пытаются проскочить «зайцем». Теперь они будут регулярно получать штрафы.
Дорожники нашли управу на автомобилистов, которые пристраиваются в хвост другим машинам на пунктах оплаты за проезд и пытаются проскочить «зайцем». Теперь они будут регулярно получать штрафы.
На трассе М-4 «Дон» выставляют 90 видеокамер со светофорами на пунктах оплаты проезда. Тому, кто оплатил проезд, зажигают зеленый свет, а желающему проскочить за ним — красный. Камеры будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, а это уже нарушение Правил дорожного движения.
В прошлом году такую систему протестировали на 545-м километре трассы М-4 «Дон». Количество «зайцев» упало сразу в 20 раз, рассказал глава «Автодора» Сергей Кельбах, отвечая на вопрос корреспондента «Российской газеты»: «Как оказалось, это очень эффективное средство борьбы с хулиганами. Штраф за проезд на красный свет составляет тысячу рублей. Повторный штраф — пять тысяч».
Систему штрафов для «зайцев» распространят на все трассы, которые находятся в управлении «Автодора». Собранные благодаря штрафам средства пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию дорог.
На трассах, где проезд оплачивается по схеме
Трасса М-4 активно развивается. Планируется довести уровень качества «Дона» в Ростовской области до такого же, как в Воронежской. В частности, строится обход Аксая в Ростовской области. В регионе совместно с губернатором принято решение о создании постоянно действующей рабочей группы по реализации проекта реконструкции М-4, в том числе и обхода города Аксая, рассказал глава «Автодора».
В Краснодарском крае принято важное решение по двум развязкам в Геленджике, уже готовятся документы в Главгосэкспертизу. В этом году «Автодор» намерен провести конкурс и начать возведение двух развязок между 1504-м километром и 1515-м километром трассы М-4 в Геленджике, что позволит увести транзитный трафик из курортного города. В планах — прокладка дальнего западного обхода Краснодара. Проект находится на согласовании в Главгосэкспертизе.
В ближайшие 3−5 лет будет построена новая магистраль Краснодар — Абинск — Новороссийск, которую свяжут с новой дорогой на Цемдолину (микрорайон в Приморском районе Новороссийска). Это поможет разделить транзитный трафик на Юге России на два потока перед Краснодаром: один — в сторону Новороссийска и Крыма, другой — на Джубгу и Сочи. «Если мы реализуем эти проекты, Юг России получит совершенно иную экономику», — уверен глава «Автодора». Прокладка трасс согласуется с программой развития портов черноморского бассейна и железнодорожных подходов к ним.
На М-4 нужно реконструировать и другие проблемные участки. В Тульской области дорожники обещают убрать «американские горки» с 222-го по 225-й километр. В
Самый узкий участок на трассе находится между селом Лосево и городом Павловск. Работы по его расшивке будут ускорены, пообещал Кельбах.
Новый участок трассы М-4 «Дон» протяженностью 85,17 километра пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Это означает, что дорога станет четырехполосной с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. Расчетная скорость движения составит 120 километров в час, обещают дорожники.
Паралельно будет развиваться придорожный сервис для автомобилистов. Появятся как большие многофункциональные зоны, подобные строящейся на 249-ом км в Тульской области, так и небольшие кафе вдоль дороги. На этот год намечен ввод еще четырех совместных проектов с формированием небольших кафе на площадках отдыха на трассе М-4 «Дон».