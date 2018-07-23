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00:26 (мск), источник: РИА Новости

Финансовая G20 назвала основные риски для мировой экономики

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июл — РИА Новости. Финансовая «двадцатка» считает, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост, следует из коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.

Источник: AP 2018

Мировая экономика продолжает расти, но развивающиеся страны борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов, констатировали министры финансов и главы центробанков «двадцатки».

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В то же время глобальный экономический рост продолжает оставаться устойчивым, уровни безработицы сейчас самые низкие за десять лет, говорится в документе. Тем не менее, в последнее время рост был менее синхронным, отмечают министры и главы регуляторов.

«Краткосрочные и среднесрочные риски возросли, среди этих рисков — растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитическом плане, глобальная разбалансированность, неравенство и слабый структурный рост, в частности, в некоторых развитых экономиках», — отмечается в документе.

Стороны намерены «продолжать мониторить риски», пытаясь их смягчить и «предпринимая действия, если эти риски материализуются». Многие развивающиеся экономики сейчас «лучше подготовлены к изменяющимся внешним условиям, но они до сих пор сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала», говорится в документе.

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