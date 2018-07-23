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03:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Министр ЖКХ Хабаровского края: За капитальный ремонт своих домов люди голосуют рублем

В этом году на реконструкцию жилого фонда потратят более 1,7 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Жители Хабаровского края стали следить за тем, как проходит капитальный ремонт в их домах. Об этом заявил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин. По его словам, собственники квартир сами определяют, что именно нужно починить, и поддерживают эти решения реальными деньгами: так, в краевой столице собираемость взносов приближается к 100%, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Хабаровском крае с 2014 года. За это время удалось благоустроить 1658 объектов. В 2018 году — юбилейном для региона — основательный ремонт ждет 739 домов: в них обновят крыши, заменят лифты, починят системы электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также утеплят фасады. Общая стоимость работ превысит 1,7 млрд рублей.

Дома масштабно обновляют за счет собственников, которые каждый месяц переводят деньги на счет регионального оператора — Хабаровского краевого фонда капитального ремонта. Подрядчиков, с которыми заключают договоры, отбирают с помощью аукционов, причем к конкурсу допускают только организации, прошедшие предварительный отбор.

«Во время предварительного отбора организации подтверждают квалификацию, наличие специалистов и так далее. И после предварительного отбора между ними уже проходит конкурс, определяющий, кто из них будет работать. Как правило, это компании, которые уже проявили себя на территории, к которым нет вопросов у оператора и собственника. Они гарантированно исправляют все замечания», — сказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

За работой подрядчиков следят как специалисты регионального фонда капитального ремонта, так и собственники квартир.

«Собственники принимают решения и голосуют рублем. Если они согласны и видят в этом плюсы для своего многоквартирного дома, то платят деньги. И сегодня по Хабаровску взносы составляют практически 100%. Такого никогда не было за историю сборов на капитальный ремонт, — отметил министр ЖКХ региона. — Самая главная оценка — та, которую дают собственники. Они сегодня начали реально контролировать ход выполнения работ».

Добавим, что в этом году, по информации пресс-службы правительства края, отремонтировать удалось уже 129 домов. В целом программа рассчитана до 2043 года, в нее вошли 7749 объектов.

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