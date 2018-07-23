Узбекистан намерен построить новый газохимический комплекс
В настоящее время «Узбекнефтегаз» совместно с иностранными партнерами начал проработку проекта.
В настоящее время «Узбекнефтегаз» совместно с иностранными партнерами начал проработку проекта.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан в ближайшие годы намерен построить новый газохимический комплекс (ГХК), который станет основой крупнейшего в регионе технологического кластера, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
«В настоящее время “Узбекнефтегаз” совместно с иностранными партнерами начал проработку проекта по созданию технологического кластера путем строительства современного газохимического комплекса и развития на его базе смежных отраслей промышленности, направленных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил первый заместитель председателя правления «Узбекнефтегаз» Улугбек Сайидов.
По его словам, в рамках технологического кластера предусматривается строительство ГХК с объёмом переработки 1,3−1,5 миллиарда кубометров газа на базе технологии МТО (метанол в олефины) и производством 200−250 тысяч тонн полипропилена, 100 тысяч тонн этиленпропиленового каучука, 100 тысяч тонн полиэтилентерефталата и этиленвинилацетата, 100−150 тысяч тонн этиленгликоля и полиэтилена.
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Напомним, что более половины привлекаемых в экономику Узбекистан инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль. Объем капиталовложений в 2016 году составил 2,99 миллиарда долларов, а по итогам 2017 года данный показатель достиг 3,63 миллиарда долларов, из которых $2,65 миллиарда долларов — прямые иностранные инвестиции и кредиты.