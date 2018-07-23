Узбекистан намерен построить новый газохимический комплекс

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан в ближайшие годы намерен построить новый газохимический комплекс (ГХК), который станет основой крупнейшего в регионе технологического кластера, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Читайте также Таджикистан резко увеличил потребление узбекского газа

«В настоящее время “Узбекнефтегаз” совместно с иностранными партнерами начал проработку проекта по созданию технологического кластера путем строительства современного газохимического комплекса и развития на его базе смежных отраслей промышленности, направленных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил первый заместитель председателя правления «Узбекнефтегаз» Улугбек Сайидов.

По его словам, в рамках технологического кластера предусматривается строительство ГХК с объёмом переработки 1,3−1,5 миллиарда кубометров газа на базе технологии МТО (метанол в олефины) и производством 200−250 тысяч тонн полипропилена, 100 тысяч тонн этиленпропиленового каучука, 100 тысяч тонн полиэтилентерефталата и этиленвинилацетата, 100−150 тысяч тонн этиленгликоля и полиэтилена.

«Также здесь на основе государственно-частного партнерства предлагается построить более 10 заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. Общая стоимость проекта составит примерно 4,25 миллиарда долларов, из которых 3,5 миллиарда долларов — строительство ГХК. Узбекистан готов вложить в проект 30% собственных средств, а 70% составят иностранные инвестиции, кредиты и займы», — рассказал Сайидов.