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06:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Тулуне, Тайшете и Ангарске ремонтируют дворы и устраивают общественные пространства

К основной части реализации приоритетного федерального проекта «Городская среда» уже приступили в нескольких городах Иркутской области. Как сообщает 23 июля 2018 года пресс-служба Законодательного собрания, ремонт уже начались во дворах домов и на территории общественных пространств Тайшета, Тулуна, Ангарска.

Источник: РИА "Новости"

Глава Тайшета Александр Заика пояснил, что работы ведутся по улицам Терешковой, 3, Транспортная, 113 «А» и 115. До конца лета подрядчик обязуется заасфальтировать проезды, тротуары и парковочные площадки, произвести не только укладку асфальта, но и бордюрного камня. Также в обязательные планы подрядчика входит устройство площадки для размещения малых архитектурных форм. Цена контракта на производство асфальтобетонных работ составляет более 2 млн рублей. Кроме этого, уже завершен аукцион, который определил подрядчика на благоустройство площади «Юбилейной». На это выделено 7,75 млн рублей. Запланировано асфальтирование площади в полном объеме, установка малых архитектурных форм: дополнительных лавочек, урн и стелы «Я люблю тебя, Тайшет!», кроме того, будут обустроены скейт-площадка и площадка для воркаута, сделано ограждение детской площадки. В общей сложности на работы в Тайшете направлено чуть более 15 млн рублей.

В Бирюсинске ведётся реконструкция «Парка Победы» по улице Советской. В скором времени начнутся работы на внутридомовых территориях. Так же, как и в Тайшете, сейчас идет отбор подрядчиков на этот вид работ по благоустройству.

Начался ремонт и в Тулуне. В этом году ему выделено 22,5 млн рублей с учетом местного софинансирования. На эти средства будут благоустроены дворы в Рабочем городке, 15, по ул. Карбышева, 64, Ленина, 4 и 12а и четыре общественных пространства: аллея в микрорайоне Сосновый бор, сквер возле магазина «Кари» по улице Ленина, пешеходная дорожка по улице Ермакова, и парк Мира в микрорайоне Гидролизный. Сейчас подрядная организация, выигравшая аукцион на проведение благоустройства во дворах, уже приступила к работам, завезен материал для выравнивания территории, а также бордюрный камень. Кроме того, начаты работы и по благоустройству аллеи по улице Энтузиастов в Сосновом бору, уже проведена отсыпка и выравнивание территории, выставляются бордюры, готовится площадка под асфальтирование. Мэр Юрий Карих заявил, что все ремонтные работы находятся под постоянным контролем администрации города и членов общественной комиссии. Он также пояснил что, несмотря на то, что средств в 2018 году выделено на 10 млн меньше, в ходе реализации проекта удалось отработать механизмы, которые позволят в будущем рассчитывать на больший объём средств, чтобы справиться с более масштабными задачами.

Активно в проекте участвует Ангарск. Этим летом по программе «Городская среда» продолжится ремонт внутриквартальных проездов и благоустройство общественных пространств, победивших в народном рейтинговом голосовании. В его рамках в 2017 году были благоустроены 16 дворов многоквартирных домов и две общественные территории. Весной 2018 года для определения общественного пространства для благоустройства было проведено рейтинговое народное голосование. Изначально от жителей Ангарска в этом году поступило 56 заявок на благоустройство. Из них для голосования общественной комиссией выбрано три, именно за них высказалось наибольшее количество людей. Было принято решение, что все три общественных пространства, за которые проголосовали жители, будут в обязательном порядке благоустроены.

Как отметил председатель Законодательного собрания Сергей Брилка, объекты, которые ремонтируются и создаются в рамках городского благоустройства, должны быть сделаны максимально качественно. «В муниципалитетах уже приобретен опыт, отлажены механизмы реализации проектов, активно включились в работу жители территорий, которые не только формируют запрос на тот или иной объект, но и тщательно контролируют ход работ по нему. Все это дает основания полагать, что работы будут выполнены не только в срок, но и с максимальным качеством. Чтобы не приходилось на следующий год перекрашивать турники и заново ремонтировать дороги. Качество и долговечность должны стать основными требованиями к исполнению объектов по формированию комфортной городской среды», — подчеркнул спикер.

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