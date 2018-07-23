Волгоградские экспортёры готовятся к выходу на индийский рынок

Источник: РИАЦ

Во время поездки запланирована обширная программа: волгоградские бизнесмены встретятся с представителями руководства страны, бизнес среды, презентуют свою продукцию и обсудят в формате В2 В взаимовыгодное сотрудничество с местными производителями.

Также волгоградская делегация посетит крупнейшую в Индии международную аграрную выставку Graintech India 2018, выставку индустрии птицеводства и скотоводства Poultry & Livestock Expo 2018, выставку оборудования и технологий обработки и упаковки молока и молочной продукции DairyTech India 2018, а также ещё несколько масштабным мероприятий.

К делегации на безвозмездных основаниях могут присоединиться предприятия малого и среднего бизнеса, ориентированные на экспорт своей продукции на внешние рынки и зарегистрированные на территории Волгоградской области. Участникам необходимо лишь оплатить командировочные расходы, а всё финансовое бремя участия в форумах, организации встреч и других мероприятий, а также внутренний трансфер берёт на себя центр поддержки экспорта Волгоградской области.