Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кудрин раскритиковал проект пенсионной реформы: бунт на корабле
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Опубликован новый портрет принца Джорджа по случаю его 5-летия
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Поклонники не узнали Алику Смехову на новом снимке
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Опубликован новый портрет принца Джорджа по случаю его 5-летия
Катя Гордон показала редкое фото младшего сына
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
“Зачем целоваться с женщиной?”: Лобода возмутила фанатов
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Драка со стрельбой в Москве: 3 человека пострадали из-за женщины
Почему Путин заговорил о референдуме в Донбассе
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
12:38 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские экспортёры готовятся к выходу на индийский рынок

В административном центре началось формирование делегации представителей от экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса Волгоградской области, которая в конце августа посетит Индию.

Источник: РИАЦ

Во время поездки запланирована обширная программа: волгоградские бизнесмены встретятся с представителями руководства страны, бизнес среды, презентуют свою продукцию и обсудят в формате В2 В взаимовыгодное сотрудничество с местными производителями.

Также волгоградская делегация посетит крупнейшую в Индии международную аграрную выставку Graintech India 2018, выставку индустрии птицеводства и скотоводства Poultry & Livestock Expo 2018, выставку оборудования и технологий обработки и упаковки молока и молочной продукции DairyTech India 2018, а также ещё несколько масштабным мероприятий.

К делегации на безвозмездных основаниях могут присоединиться предприятия малого и среднего бизнеса, ориентированные на экспорт своей продукции на внешние рынки и зарегистрированные на территории Волгоградской области. Участникам необходимо лишь оплатить командировочные расходы, а всё финансовое бремя участия в форумах, организации встреч и других мероприятий, а также внутренний трансфер берёт на себя центр поддержки экспорта Волгоградской области.

Дополнительную информацию о программе мероприятия, условиях участия в делегации можно узнать по телефону: +7 (8443) 21−57−35.

Все новости региона
«Шелковый путь» скоро будет в Волгограде
Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Художница делает из шерсти реалистичные 3D-портреты котов (фото)
Астрономы предупредили о магнитной буре
«Скорее бы выйти из проклятой тайги». Почему пропадают туристы
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
СКР возбудил дело в отношении прокуроров и судей Литвы
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Datsun mi-DO: о чем мечтает российский рыбак? Блиц-тест экспериментального Datsun mi-DO, который создали по советам клиентов марки. Что нового появилось у хэтчбека?
Кино
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4» Режиссер Светлана Дружинина показала снимки Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, которые вновь примерили образы любимых зрителями героев
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь