В Ростовской области с июля изменились тарифы на свет, газ и воду

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля за электроэнергию, газ, услуги водоснабжения и водоотведения придется платить больше. Как сообщили в Региональной службе по тарифам, фактический индекс роста платежей за коммунальные услуги на Дону в среднем составит 3,2 процента.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Так, тарифы на электроэнергию для населения увеличились на три процента. В частности, для городского населения он составит: в пределах соцнормы — 3,83 руб./кВтч (было 3,72 руб./кВтч), а если сверх — то уже 5,34 руб./кВтч (было 5,19 руб./кВтч). Кроме того, для городского населения в домах с электроплитами и селян (с учетом понижающего коэффициента 0,7) электроэнергия, потребленная в пределах соцнормы, будет стоить 2,68 руб./кВтч (было 2,6 руб./кВтч), а сверх нее — 3,74 руб./кВтч (было 3,63 руб./кВтч).

ГАЗ

Тарифы на газ вырастут не более чем на 3,4 процента: голубое топливо будет стоить от 5,999 до 6,13 руб./куб. м. Чуть выше подрастет в цене тепловая энергия — в среднем по области рост составит 3,5 процента.

ВОДА

Вырастут цены и на услуги водоснабжения и водоотведения. По большинству водоснабжающих организаций Дона рост составил не более двух процентов. По отдельным организациям — с учетом расходов на инвестиции или наличия выпадающих доходов за предыдущий период регулирования — тариф увеличился более чем на 5,7 процента.

— В этих случаях будет применен механизм субсидирования за счет бюджетных средств, — комментирует руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов. — И население региона роста цены на тепловую энергию более чем на 5,7% в квитанциях не увидит.

В отличие от тарифов на газ и электроэнергию, тарифы на тепло, воду и водоотведение не являются едиными по всей Ростовской области и составят с 1 июля, например, в сфере теплоснабжения от 1290,94 до 4571,59 руб./Гкал, в сфере водоснабжения — от 5,23 до 96,57 руб./куб. м, водоотведения — от 10,63 до 83,49 руб./куб. м.

В региональной службе по тарифам говорят, что все повышения экономически обоснованы, а в их расчет включены только необходимые для безаварийного и качественного предоставления услуг затраты. В числе основных причин роста тарифов называют увеличение стоимости природного газа, цен на электроэнергию и необходимость индексации заработной платы персонала.

КСТАТИ

Согласно действующему законодательству тарифы на коммунальные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение) могут увеличиваться только с середины года — с 1 июля. Так что в ближайшее время нового роста цен не ожидается.

СТРАНА СОВЕТОВ

Как проверить: не насчитали ли лишнего?

Официальные тарифы конкретно по вашему дому можно запросить у своей управляющей компании, а также изучить на сайте ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства) dom.gosuslugi.ru, где в разделе «Информация для граждан» можно найти тарифы по любому муниципалитету, а также те самые предельные индексы повышения платы за «коммуналку» по своему региону. Их можно сверить с теми цифрами, которые прописаны в вашей платежке (они там должны быть указаны по всем услугам в обязательном порядке).

Но, как говорят знатоки, обслуживающие компании сейчас редко дурят с тарифами — их размер слишком легко проверить. Зачастую завышают объем потребленных услуг, приписывают лишние кубометры воды или электроэнергии. Потому выигрышнее положение у тех, кто установил квартирные счетчики. С их помощью легко проверить, что вы реально потребили.

… и что делать, если коммунальщики вас обсчитали