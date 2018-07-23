Строительство двух индустриальных парков в Крыму начнется в этом году

«Процедуры по строительно-монтажным работам мы начинаем в этом году. По реализации данных мероприятий мы идем по графику. По одному парку — Евпатория — у нас не хватает ресурсов, там достаточно сложное подведение энергетики. Два парка остается. Сроки реализации — конец 2019-го — начало 2020 года»

Нахлупин