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12:31 (мск), источник: РИА Крым

Строительство двух индустриальных парков в Крыму начнется в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы по созданию двух индустриальных парков «Феодосия» и «Бахчисарай» начнутся в текущем году. Об этом на заседании Совета министров РК рассказал крымский вице-премьер Виталий Нахлупин.

Источник: РИА "Новости"
«Процедуры по строительно-монтажным работам мы начинаем в этом году. По реализации данных мероприятий мы идем по графику. По одному парку — Евпатория — у нас не хватает ресурсов, там достаточно сложное подведение энергетики. Два парка остается. Сроки реализации — конец 2019-го — начало 2020 года»
Нахлупин

В рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года на территории РК планировалось построить три индустриальных парка — «Феодосия», «Бахчисарай» и «Евпатория». Впоследствии было принято решение отказаться от реализации последнего проекта в связи с превышением предельной стоимости строительства объекта.

В парке «Феодосия» планируется создать оптово-розничный и логистический комплекс, заводы по производству изделий из полимеров, жесткой и полимерной упаковки, комплекс по переработке и хранению фруктов, транспортно-логистический центр для хранения овощей, фруктов, предприятие по производству мороженого.

На территории парка «Бахчисарай» предполагается построить зону для размещения промышленных предприятий, логистическую зону со складскими объектами и таможенным терминалом и административно-выставочную зону с бизнес-центром и выставочным комплексом.

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