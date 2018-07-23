Строительство двух индустриальных парков в Крыму начнется в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым.
«Процедуры по
строительно-монтажнымработам мы начинаем в этом году. По реализации данных мероприятий мы идем по графику. По одному парку — Евпатория — у нас не хватает ресурсов, там достаточно сложное подведение энергетики. Два парка остается. Сроки реализации — конец 2019-го — начало 2020 года»
В рамках федеральной целевой программы
В парке «Феодосия» планируется создать
На территории парка «Бахчисарай» предполагается построить зону для размещения промышленных предприятий, логистическую зону со складскими объектами и таможенным терминалом и