В Крыму создан Рыбохозяйственный совет при правительстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Крыму создан Рыбохозяйственный совет, который будет координировать работу различных органов власти в сфере аквакультуры и рыболовства. Соответствующее постановление принято на заседании Совета министров РК в понедельник.