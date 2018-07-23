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12:32 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму создан Рыбохозяйственный совет при правительстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Крыму создан Рыбохозяйственный совет, который будет координировать работу различных органов власти в сфере аквакультуры и рыболовства. Соответствующее постановление принято на заседании Совета министров РК в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Рыбохозяйственный совет Республики Крым является консультативно-совещательным органом, созданным в целях координации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по РК, органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам регулирования деятельности в сфере аквакультуры, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на территории Крыма», — говорится в тексте документа.

Председателем Рыбохозяйственного совета является вице-премьер РК Юрий Гоцанюк, заместителями — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин и начальник департамента по рыбному хозяйству Минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин.

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