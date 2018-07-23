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12:48 (мск), источник: Nakanune.ru

Миассу могут присвоить статус ТОСЭР. Заявка направлена в Правительство России

В Правительство России направлена заявка на создание в Миассе территории опережающего социально-экономического развития, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Источник: Nakanune.ru

«Я глубоко убежден, что Миасс не просто обладает набором компетенций и востребованных на рынке специализаций. Это город с большими перспективами, с развитым сектором малого и среднего бизнеса. Статус ТОСЭР даст новый мощный импульс его дальнейшему развитию, особенно с учетом интеграции в региональный туристический кластер. Будем ожидать положительного решения Правительства России, чтобы сразу же включиться в работу», — подчеркнул Борис Дубровский.

Если городу будет присвоен статус ТОСЭР, Миасс станет пятой территорией опережающего развития в Челябинской области.

Власти ожидают, что в результате присвоения Миассу статуса территории опережающего социально-экономического развития будет реализовано 19 инвестиционных проектов, создано более 2 тысяч рабочих мест, привлечено порядка 3,9 млрд рублей инвестиций.

Добавим, что ранее статус территории опережающего социально-экономического развития получили Бакал, Верхний Уфалей, а также ЗАТО Снежинск и Озерск.

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