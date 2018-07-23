Миассу могут присвоить статус ТОСЭР. Заявка направлена в Правительство России
В Правительство России направлена заявка на создание в Миассе территории опережающего
В Правительство России направлена заявка на создание в Миассе территории опережающего
«Я глубоко убежден, что Миасс не просто обладает набором компетенций и востребованных на рынке специализаций. Это город с большими перспективами, с развитым сектором малого и среднего бизнеса. Статус ТОСЭР даст новый мощный импульс его дальнейшему развитию, особенно с учетом интеграции в региональный туристический кластер. Будем ожидать положительного решения Правительства России, чтобы сразу же включиться в работу», — подчеркнул Борис Дубровский.
Если городу будет присвоен статус ТОСЭР, Миасс станет пятой территорией опережающего развития в Челябинской области.
Власти ожидают, что в результате присвоения Миассу статуса территории опережающего
Добавим, что ранее статус территории опережающего