Fitch Ratings: госдолг Беларуси превысил 50% от ВВП
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Государственный долг Беларуси превысил половину от ВВП, заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Государственный долг Беларуси превысил половину от ВВП, заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.
Агентство подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне «B» со стабильным прогнозом. Вместе с тем, обнаружили Fitch Ratings и проблемы в белорусской экономике.
Так, величина госдолга Беларуси превысила 50% от ВВП — с учетом всех предоставленных государством гарантий. К такому показателю республика приблизилась к концу прошлого года, отметили в Fitch Ratings.
«По оценкам Fitch, государственный долг Беларуси (включая гарантии, предоставленные государством, на сумму 9,5% ВВП) достиг 52,5% ВВП на конец 2017», — отметили в агентстве.
Отметили там также и то, что платежи Беларуси по суверенным обязательствам в следующие два года будут оставаться на высоком уровне — порядка 3,4 миллиарда долларов в год. Темпы же экономического роста Fitch Ratings оценивает в среднесрочной перспективе как низкие — на уровне в 3,5% в этом году и 2% в 2020-м.
Несмотря на достаточно большой долг, как ранее заявлял Минфин, Беларусь в срок и в полном объеме выполняет свои долговые обязательства. Так, по последним данным, на выплату долгов в июне было направлено 424 миллиона долларов.