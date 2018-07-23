Fitch Ratings: госдолг Беларуси превысил 50% от ВВП

Источник: Sputnik.by

Агентство подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне «B» со стабильным прогнозом. Вместе с тем, обнаружили Fitch Ratings и проблемы в белорусской экономике.

Так, величина госдолга Беларуси превысила 50% от ВВП — с учетом всех предоставленных государством гарантий. К такому показателю республика приблизилась к концу прошлого года, отметили в Fitch Ratings.

«По оценкам Fitch, государственный долг Беларуси (включая гарантии, предоставленные государством, на сумму 9,5% ВВП) достиг 52,5% ВВП на конец 2017», — отметили в агентстве.

Отметили там также и то, что платежи Беларуси по суверенным обязательствам в следующие два года будут оставаться на высоком уровне — порядка 3,4 миллиарда долларов в год. Темпы же экономического роста Fitch Ratings оценивает в среднесрочной перспективе как низкие — на уровне в 3,5% в этом году и 2% в 2020-м.