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14:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Оптимизация транспортной сферы Ростова-на-Дону: подробности

Около 1,3 тыс. единиц общественного пассажирского транспорта будет обслуживать ростовчан после оптимизации транспортной сферы города-миллионика. Об этом на пресс-конференции заявил сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв, передаёт ИА REGNUM.

Маршрутная сеть города-миллионника будет состоять из 103 маршрутов. Их них 49 маршрутов будут обслуживаться автобусами большой вместимости, 38 маршрутов — средней вместимости и 16 маршрутов — подвижным составом малой вместимости. При этом не уточняется, сколько водителей лишатся работы.

«Мы планируем увеличить количество автобусов большого класса и сократить количество автобусов малого класса. Перевозки пассажиров будут организованы по регулируемому тарифу, с предоставлением всех предусмотренных законодательством льгот. Общее количество подвижного состава будет составлять порядка 1 280 единиц, что с учётом увеличения вместимости подвижного состава, значительно повысит уровень предоставления транспортных услуг на территории города», — сказал градоначальник.

По словам Кушнарёва, развивать проект «Городская электричка» планируется параллельно с проведением транспортной реформы. В частности, станции «Рабочий городок», «проспект Октября» и «Микояна» будут связаны с основными маршрутами пассажирского транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в дни ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону был принят документ, регулирующий количество маршрутных такси в городе-миллионнике. Городские чиновники хотят вместо маршрутных такси запустить автобусы большой вместимости. В результате будет закрыто около 30 направлений.

Напомним, зимой 2017 года ростовчане раскритиковали маршрутную сеть города-миллионника, разработанную учёными Донского государственного технического университета. Тогда эксперты предложили маршрутки заменить автобусами большой вместимости. Эта идея пришлась горожанам не по душе.

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