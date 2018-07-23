Оптимизация транспортной сферы Ростова-на-Дону: подробности
Около 1,3 тыс. единиц общественного пассажирского транспорта будет обслуживать ростовчан после оптимизации транспортной сферы
Около 1,3 тыс. единиц общественного пассажирского транспорта будет обслуживать ростовчан после оптимизации транспортной сферы
Маршрутная сеть
«Мы планируем увеличить количество автобусов большого класса и сократить количество автобусов малого класса. Перевозки пассажиров будут организованы по регулируемому тарифу, с предоставлением всех предусмотренных законодательством льгот. Общее количество подвижного состава будет составлять порядка 1 280 единиц, что с учётом увеличения вместимости подвижного состава, значительно повысит уровень предоставления транспортных услуг на территории города», — сказал градоначальник.
По словам Кушнарёва, развивать проект «Городская электричка» планируется параллельно с проведением транспортной реформы. В частности, станции «Рабочий городок», «проспект Октября» и «Микояна» будут связаны с основными маршрутами пассажирского транспорта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в дни ЧМ-2018 в
Напомним, зимой 2017 года ростовчане раскритиковали маршрутную сеть