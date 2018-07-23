Оптимизация транспортной сферы Ростова-на-Дону: подробности

Маршрутная сеть города-миллионника будет состоять из 103 маршрутов. Их них 49 маршрутов будут обслуживаться автобусами большой вместимости, 38 маршрутов — средней вместимости и 16 маршрутов — подвижным составом малой вместимости. При этом не уточняется, сколько водителей лишатся работы.

«Мы планируем увеличить количество автобусов большого класса и сократить количество автобусов малого класса. Перевозки пассажиров будут организованы по регулируемому тарифу, с предоставлением всех предусмотренных законодательством льгот. Общее количество подвижного состава будет составлять порядка 1 280 единиц, что с учётом увеличения вместимости подвижного состава, значительно повысит уровень предоставления транспортных услуг на территории города», — сказал градоначальник.

По словам Кушнарёва, развивать проект «Городская электричка» планируется параллельно с проведением транспортной реформы. В частности, станции «Рабочий городок», «проспект Октября» и «Микояна» будут связаны с основными маршрутами пассажирского транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в дни ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону был принят документ, регулирующий количество маршрутных такси в городе-миллионнике. Городские чиновники хотят вместо маршрутных такси запустить автобусы большой вместимости. В результате будет закрыто около 30 направлений.