Пермский кластер сельхозмашиностроения получил официальный статус

Это третье промышленное объединение в Пермском крае и третье сельхозмашиностроительное в России, поддержанное Минпромторгом.

Машиностроительные предприятия и производители комплектующих уверены, что объединение ресурсов позволит создавать высокоэффективную и конкурентоспособную сельскохозяйственную технику и развивать машиностроение в регионе. Ключевыми участниками кластера стали машиностроительные предприятия «Краснокамский РМЗ», «Навигатор-НМ», «Техноград» и «Большая Земля». К объединению присоединились 20 поставщиков комплектующих.

Помимо них, в кластер вошли три высших учебных заведения Перми: институт повышения квалификации и переподготовки РМЦПК, политехнический (ПНИПУ) и аграрно-технический университет имени Пряшникова.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости развития кластерной политики региона. Глава Прикамья отмечал, что правительство края должно помогать снижать издержки предприятий, продвигать продукцию компании на экспорт и способствовать развитию промышленности. Создание новых и успешная работа уже функционирующих кластеров стимулирует развитие экономики региона.

Как поясняют в региональном Минпромторге, общие инвестиции в совместные проекты участников кластера составят порядка 237 миллионов рублей. Реализация проектов рассчитана до 2021 года.

По словам директора «Краснокамского РМЗ», одного из инициаторов создания кластера, Дмитрия Теплова, в Пермском крае есть все условия для создания современного сельхозоборудования: есть производители техники и комплектующих, дилеры и поставщики зарубежной техники, а также мощные научные центры.

— Кластер — симбиоз этих предприятий, компаний и учреждений. Объединение усилий поможет в разработке более совершенной техники, отвечающую сегодняшним запросам аграриев. В планах — создание востребованных сельхозмашин не только для Пермского края, но и других регионов России и выхода за рубеж. Мы планируем развитие экспорта и широкого сотрудничества в первую очередь со странами СНГ и Восточной Европы. Дмитрий Теплов

Кооперация на базе кластера позволит увеличить количество научных разработок — планируется ежегодный запуск пяти новых моделей сельхозтехники и пяти модификаций существующих машин. Кроме того, «Краснокамский РМЗ» и другие участники объединения участвуют в федеральной программе повышения производительности труда, что будет способствовать увеличению объемов производства предприятий кластера с 1,5 миллиарда рублей в 2017 году до 3,5 миллиарда к 2020 году.

Первая встреча участников уже официального объединения состоится в рамках круглого стола, который пройдет на выставке-форуме «Агрофест — 2018» 19 июля. Машиностроители обсудят особенности внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе и применения инновационных решений в производстве сельхозоборудования.

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