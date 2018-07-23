Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США предъявляют права на главную "водную артерию" России - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
54-летняя жена Крутого восхитила соцсети снимком в купальнике
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой
В соцсетях спорят, на кого больше похожа дочка Дакоты и Соколовского
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
"Довел": в Сети возмущены откровенным фото Солнца с женой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Магнитная буря накроет Землю в ближайшее время
Путин пригласил Лукашенко приехать в Россию
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
15:50 (мск), источник: "Российская газета"

Пермский кластер сельхозмашиностроения получил официальный статус

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ о включении пермского кластера сельхозмашиностроения в федеральный реестр промышленных объединений.

Это третье промышленное объединение в Пермском крае и третье сельхозмашиностроительное в России, поддержанное Минпромторгом.

Машиностроительные предприятия и производители комплектующих уверены, что объединение ресурсов позволит создавать высокоэффективную и конкурентоспособную сельскохозяйственную технику и развивать машиностроение в регионе. Ключевыми участниками кластера стали машиностроительные предприятия «Краснокамский РМЗ», «Навигатор-НМ», «Техноград» и «Большая Земля». К объединению присоединились 20 поставщиков комплектующих.

Помимо них, в кластер вошли три высших учебных заведения Перми: институт повышения квалификации и переподготовки РМЦПК, политехнический (ПНИПУ) и аграрно-технический университет имени Пряшникова.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости развития кластерной политики региона. Глава Прикамья отмечал, что правительство края должно помогать снижать издержки предприятий, продвигать продукцию компании на экспорт и способствовать развитию промышленности. Создание новых и успешная работа уже функционирующих кластеров стимулирует развитие экономики региона.

Как поясняют в региональном Минпромторге, общие инвестиции в совместные проекты участников кластера составят порядка 237 миллионов рублей. Реализация проектов рассчитана до 2021 года.

По словам директора «Краснокамского РМЗ», одного из инициаторов создания кластера, Дмитрия Теплова, в Пермском крае есть все условия для создания современного сельхозоборудования: есть производители техники и комплектующих, дилеры и поставщики зарубежной техники, а также мощные научные центры.

— Кластер — симбиоз этих предприятий, компаний и учреждений. Объединение усилий поможет в разработке более совершенной техники, отвечающую сегодняшним запросам аграриев. В планах — создание востребованных сельхозмашин не только для Пермского края, но и других регионов России и выхода за рубеж. Мы планируем развитие экспорта и широкого сотрудничества в первую очередь со странами СНГ и Восточной Европы.
Дмитрий Теплов

Кооперация на базе кластера позволит увеличить количество научных разработок — планируется ежегодный запуск пяти новых моделей сельхозтехники и пяти модификаций существующих машин. Кроме того, «Краснокамский РМЗ» и другие участники объединения участвуют в федеральной программе повышения производительности труда, что будет способствовать увеличению объемов производства предприятий кластера с 1,5 миллиарда рублей в 2017 году до 3,5 миллиарда к 2020 году.

Первая встреча участников уже официального объединения состоится в рамках круглого стола, который пройдет на выставке-форуме «Агрофест — 2018» 19 июля. Машиностроители обсудят особенности внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе и применения инновационных решений в производстве сельхозоборудования.

Кстати.

Кластер сельхозмашиностроения Пермского края был впервые представлен в 2017 году на Всероссийском саммите «АгроМаш». Правительство региона выступило с предложением придать объединению официальный статус и зарегистрировать его на федеральном уровне. В прошлом году также были заключены соглашения о взаимодействия с двумя отраслевыми кластерами других регионов — Ассоциацией производителей сельскохозяйственной и лесопромышленной техники Алтайского края «АЛТАКАМ» и машиностроительным кластером Республики Татарстан.

Все новости региона
 Иран приступил к серийному производству ракет класса "воздух-воздух"
В ФССП предложили уведомлять о приеме на работу должников
Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула РФ
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«Глубоководный гигантизм». Как легенды о чудовищах стали правдой
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
«Могу угадать пароль на любом телефоне»: тайны магических трюков
Спорт
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф! Полное эмоций интервью дал один из самых ярких игроков ЧМ-2018 в России
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4» Режиссер Светлана Дружинина показала снимки Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, которые вновь примерили образы любимых зрителями героев
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь