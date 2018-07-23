Минчане стали меньше жаловаться на ЖХК
Больше белорусы стали обращаться по поводу водоснабжения, санитарного содержания, благоустройства территорий.
Больше белорусы стали обращаться по поводу водоснабжения, санитарного содержания, благоустройства территорий.
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Количество
Количество претензионных заявок в
Чаще минчане стали обращаться в центр ЖКХ по поводу водоснабжения, санитарного содержания и территориального благоустройства. С многоквартирными домами связано 44% обращений, с усадебной застройкой — 35%, с инфраструктурой города — 21%.
«Распределив по темам заявки, связанные с водоснабжением, мы обнаружили, что в 2018 году на 15% выросло количество обращений по проблемам с горячей водой и на 65% — по примесям ржавчины», — пояснил Бардович.
Он также отметил, что такая проблема, как примеси ржавчины, наблюдается в большей мере в Партизанском районе Минска.
Кроме того, практически по всему городу увеличилось число обращений, связанных с уборкой придомовых территорий и подъездов, а также с животными и насекомыми.
«С 2015 года остаются невыполненными семь заявок, поступивших на портал “Мой город”, с 2016-го — 355, с 2017-го — 2506», — рассказал директор предприятия.