Минчане стали меньше жаловаться на ЖХК

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Количество заявок-претензий по работе жилищно-коммунального хозяйства в Минске уменьшилось за минувшее полугодие, сообщили в Мингорисполкоме, сообщил директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Максим Бардович в ходе оперативного совещания.

Количество претензионных заявок в контакт-центр ЖКХ за первое полугодие текущего года снизилось в среднем на 1%. В целом, за прошедшие шесть месяцев в контакт-центр ЖКХ Мингорисполкома поступило на 1,9% заявок больше, чем за аналогичный период 2017-го. Больше всего обращений получают коммунальщики от жителей Октябрьского, Советского, Партизанского районов, меньше всего — Ленинского.

Чаще минчане стали обращаться в центр ЖКХ по поводу водоснабжения, санитарного содержания и территориального благоустройства. С многоквартирными домами связано 44% обращений, с усадебной застройкой — 35%, с инфраструктурой города — 21%.

«Распределив по темам заявки, связанные с водоснабжением, мы обнаружили, что в 2018 году на 15% выросло количество обращений по проблемам с горячей водой и на 65% — по примесям ржавчины», — пояснил Бардович.

Он также отметил, что такая проблема, как примеси ржавчины, наблюдается в большей мере в Партизанском районе Минска.

Кроме того, практически по всему городу увеличилось число обращений, связанных с уборкой придомовых территорий и подъездов, а также с животными и насекомыми.