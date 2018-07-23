Источник: в Москве проходят обыски в офисе интернет-магазина «Плеер.ру»
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следственные действия проходят в офисе
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следственные действия проходят в офисе
«В настоящее время в магазине “Плеер.ру” на улице Мастеркова проходят следственные действия», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем именно связаны обыски.
Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику.
Вместе с тем на официальном сайте «Плеер. ру» отмечается, что магазин временно не работает. «Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь. Как только магазин заработает, мы вам перезвоним. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.