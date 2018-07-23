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17:33 (мск), источник: ТАСС

Источник: в Москве проходят обыски в офисе интернет-магазина «Плеер.ру»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следственные действия проходят в офисе интернет-магазина электроники «Плеер.ру» на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в магазине “Плеер.ру” на улице Мастеркова проходят следственные действия», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем именно связаны обыски.

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Вместе с тем на официальном сайте «Плеер. ру» отмечается, что магазин временно не работает. «Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь. Как только магазин заработает, мы вам перезвоним. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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