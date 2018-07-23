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17:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

НПАТ объявил набор на работу водителей и кондукторов автобусов

МП «Нижегородпассажиравтотранс» объявило набор на работу водителей и кондукторов автобусов. Как сообщило предприятие, новые сотрудники необходимы для регулярных городских пассажирских маршрутов.

Источник: РИА "Новости"

В НПАТ добавили, что прием на работу проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Средняя заработная плата водителей составляет 45 тыс. рублей, кондукторов — 20 тыс. рублей. Работникам предоставляются социальные гарантии: отпуск водителей составляет 40 дней, кондукторов — 35 дней.

Для сотрудников предусмотрена льготная пенсия за вредные условия труда: для мужчин в 55 лет, для женщин — в 50 лет. Доставку сотрудников до места работы осуществляет служебный автобус, сотрудникам предоставляется право бесплатного проезда на муниципальном общественном транспорте города.

По вопросам трудоустройства следует обращаться в отдел кадров МП «НПАТ» по телефонам: 8 (831) 433−81−05, 8 (831) 433−81−07, а также в филиалы: «НПАП № 1» (ул. Кима, д. 335): 8 (831) 223−04−19, 8 (831) 223−18−12; «НПАП № 2» (ул. Удмуртская, д. 40): 8 (831) 252−36−91; «НПАП № 3» (ул. Родионова, д. 171): 8 (831) 432−86−46.

Напомним, что НПАТ возьмёт в аренду 50 автобусов у МП «Нижегородская городская транспортная компания».

Отметим также, что НПАТ сейчас находится в предбанкротном состоянии и для предотвращения этого два здания предприятия передадут в залог управлению Федеральной налоговой службы по Нижегородской области. .

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