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19:19 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: россияне в среднем покупают 21 литр алкоголя в год

Как сообщают в исследовательской компании GfK, наибольшей популярностью пользуется вино.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россияне в среднем приобретают 21 литр алкогольных напитков в год, при этом наибольшим спросом пользуется вино. Об этом говорится в сообщении исследовательской компании GfK.

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Исследование основано на данных опроса домохозяйств в городской и сельской России с апреля 2017 года по март 2018 года в сравнении с показателями за аналогичный период годом ранее. Проанализированные показатели не учитывают категорию пива.

«Крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86% домохозяйств», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в год на одно домохозяйство приходится 10 литров вина, что составляет почти половину объемов годового объема покупок алкоголя. При этом 59% семей покупают вино хотя бы раз в год, что на 1,5% чаще, чем годом ранее. В среднем частота покупок вина составляет примерно семь раз в год, и за визит люди покупают в среднем 1,4 литра вина. Потребление тихих вин за последний год выросло на 8,8% в натуральном выражении, добавляют эксперты.

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