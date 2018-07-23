Эксперты: россияне в среднем покупают 21 литр алкоголя в год

Исследование основано на данных опроса домохозяйств в городской и сельской России с апреля 2017 года по март 2018 года в сравнении с показателями за аналогичный период годом ранее. Проанализированные показатели не учитывают категорию пива.

По данным аналитиков, в год на одно домохозяйство приходится 10 литров вина, что составляет почти половину объемов годового объема покупок алкоголя. При этом 59% семей покупают вино хотя бы раз в год, что на 1,5% чаще, чем годом ранее. В среднем частота покупок вина составляет примерно семь раз в год, и за визит люди покупают в среднем 1,4 литра вина. Потребление тихих вин за последний год выросло на 8,8% в натуральном выражении, добавляют эксперты.