В Минской области будут контролировать работу сельхозтехники через интернет

Источник: Комсомольская правда

Датчики позволят провести анализ загрузки трактора, оценить его работу, отметить, сколько часов он был в поле, какой объем работы выполнил, имели ли место простои и несанкционированный слив.

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— С помощью датчиков слежения, установленных на двигателях тракторов, будем в онлайн-режиме наблюдать за вспашкой, то есть подготовкой почвы под сев озимых культур. Программу установят на компьютер уже 24 июля, так что в ближайшее время сможем лично прямо из Минска отслеживать работу каждого района области, — сообщил belta.by начальник управления механизации и инвестиций комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев.

Внедрение такого ноу-хау стало возможным благодаря появлению новых тракторов в хозяйствах области: всего планируется закупить 150, из них 44 уже поступили в распоряжение аграриев.