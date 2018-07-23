В Минской области будут контролировать работу сельхозтехники через интернет
На трактора установят датчики слежения.
На трактора установят датчики слежения.
Датчики позволят провести анализ загрузки трактора, оценить его работу, отметить, сколько часов он был в поле, какой объем работы выполнил, имели ли место простои и несанкционированный слив.
— С помощью датчиков слежения, установленных на двигателях тракторов, будем в
Внедрение такого
Также в текущем году парк зерноуборочной техники региона пополнится 150 девятикорпусными оборотными плугами (из них 9 уже на предприятиях). В этом году в области появилось 64 новых кормуборочных комбайнов и 100 зерноуборочных.