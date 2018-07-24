Семашко: стоимость электричества для населения будет расти
По словам чиновника, сейчас население платит за электроэнергию около 80% ее себестоимости, а должно оплачивать ее реальную стоимость.
По словам чиновника, сейчас население платит за электроэнергию около 80% ее себестоимости, а должно оплачивать ее реальную стоимость.
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Стоимость электроэнергии для населения в Беларуси будет увеличиваться, заявил
По словам чиновника, с вводом в строй возводящейся в Островце Белорусской атомной станции на преференции в оплате электричества может рассчитывать только реальный сектор белорусской экономики.
«В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На Западе население платит за электроэнергию в
Он также привел пример: в Германии промышленные предприятия платят за
«Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься — конечно же, не с
По словам чиновника, сейчас население платит за электроэнергию около 80% ее себестоимости, а должно оплачивать ее реальную стоимость.
При этом в прошлом году в Минэнерго заявляли, что с вводом БелАЭС тарифы на электроэнергию для населения будут снижены.
БелАЭС строится возле городка Островец в Гродненской области. Возведение станции ведется при участии специалистов из РФ. Всего будет построено два энергоблока по российскому проекту суммарной мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок планируется ввести в строй в 2019 году, второй — через год.