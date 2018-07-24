Семашко: стоимость электричества для населения будет расти

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Стоимость электроэнергии для населения в Беларуси будет увеличиваться, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко в интервью газете «Астравецкая праўда».

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По словам чиновника, с вводом в строй возводящейся в Островце Белорусской атомной станции на преференции в оплате электричества может рассчитывать только реальный сектор белорусской экономики.

«В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На Западе население платит за электроэнергию в два-три раза больше, чем промышленные предприятия», — сказал Семашко.

Он также привел пример: в Германии промышленные предприятия платят за киловатт-час около 8,5 цента, а простые граждане — 27 центов. В то же время в Беларуси сложилась другая ситуация: для ОАО «МАЗ» киловатт-час обходится в 11,5 цента, а населению — 5 центов.

«Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься — конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы», — уточнил Семашко.

По словам чиновника, сейчас население платит за электроэнергию около 80% ее себестоимости, а должно оплачивать ее реальную стоимость.

При этом в прошлом году в Минэнерго заявляли, что с вводом БелАЭС тарифы на электроэнергию для населения будут снижены.