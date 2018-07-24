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08:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сдадут проблемный дом, который строили девять лет

Почти готовы долгострои на улице Куйбышева, 113 и на проспекте Космическом, 20/7.

Строительство проблемной многоэтажки на ул. Куйбышева, 113 практически завершено. Застройщику осталось подсоединить сети, устранить некоторые замечания и подготовить акты технической готовности. Сдадут дом ориентировочно 12—15 августа. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облправительстве вице-губернатор Сергей Фролов.

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Правительство также настояло, чтобы дом подключили к системе водоснабжения и водоотведения бесплатно. Решается вопрос о подключении к теплосети.

Напомним, долгострой в центре города обещали сдать еще в 2012 году. В последний раз назывались сроки до конца 2017 года.

Еще один долгострой на проспекте Космическом, 20/7 тоже почти сдан. Его начала строить еще в 2009 году компания «Оптимум-Строй», но вскоре обанкротилась. Объект передали в собственность ЖСК «Наш Дом». В 2015 году его включили в список проблемных домов.

— Сейчас дом практически сдан, однако, ЖСК должно прийти к единому мнению, как погасить прежние долги. К примеру, рассчитаться с подрядными организациями за подключение лифтов, чтобы их можно было, наконец, запустить. Финансовые споры уже стали причиной смены председателя ЖСК, — сообщили в пресс-службе облправительства.

Врио губернатора Александр Бурков поручил провести собрание жильцов, на котором руководству ЖСК предстоит отчитаться, куда ушли деньги дольщиков.

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