Названы самые экономичные автомобили 2018 года

Как уточняется в тексте, машина представляет собой трансформированную версию седана Mazda2. Эта модель комплектуется 1,5-литровым двигателем и потребляет в смешанном цикле (когда используются и городской, и загородный стили вождения) около 6,7 литра топлива. При этом цена автомобиля начинается от $16 тыс.

Далее в списке идет Honda Fit, цена которой также начинается от $16 тыс. Полуторалитровому двигателю этой модели на преодоление 100 км дистанции необходимо 5,5 литра горючего, уточняет «РИА Новости».

На третьем месте оказался автомобиль Hyundai Elantra Eco, стартовая стоимость которого составляет $20 тыс. Он оснащен 1,4-литровым мотором, потребляющим 6,72 литра топлива на 100 км.