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23 июля, источник: Известия

Названы самые экономичные автомобили 2018 года

Эксперты портала Slash Gear составили рейтинг самых экономичных автомобилей с бензиновыми двигателями по состоянию на 2018 год. Первое место в списке заняла Toyota Yaris iA.

Как уточняется в тексте, машина представляет собой трансформированную версию седана Mazda2. Эта модель комплектуется 1,5-литровым двигателем и потребляет в смешанном цикле (когда используются и городской, и загородный стили вождения) около 6,7 литра топлива. При этом цена автомобиля начинается от $16 тыс.

Далее в списке идет Honda Fit, цена которой также начинается от $16 тыс. Полуторалитровому двигателю этой модели на преодоление 100 км дистанции необходимо 5,5 литра горючего, уточняет «РИА Новости».

На третьем месте оказался автомобиль Hyundai Elantra Eco, стартовая стоимость которого составляет $20 тыс. Он оснащен 1,4-литровым мотором, потребляющим 6,72 литра топлива на 100 км.

Ранее в июле специалисты аналитического агентства «Автостат» провели опрос среди автовладельцев, по результатам которого был составлен рейтинг машин, которые пользуются популярностью у водителей разных полов. Оказалось, что самой «мужской» маркой стала Subaru, самой «женской» — Chery.

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