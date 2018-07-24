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02:15 (мск), источник: Известия

Россияне стали брать больше потребительских кредитов

Спрос на крупные потребительские кредиты — на сумму более 500 тыс. рублей — в РФ растет. Во втором квартале этого года их брали больше на 37%.

Источник: Reuters

Об этом говорится в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомились «Известия».

Люди берут кредиты на обустройство квартир, образование и даже фитнес-программы.

При этом количество кредитов на сумму менее 30 тыс. рублей падает примерно на тот же показатель — 31,1%.

Эксперты считают, что такое поведение заемщиков связано с ростом финансовой грамотности населения и восстановлением экономики страны.

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