Россияне стали брать больше потребительских кредитов
Спрос на крупные потребительские кредиты — на сумму более 500 тыс. рублей — в РФ растет. Во втором квартале этого года их брали больше на 37%.
Спрос на крупные потребительские кредиты — на сумму более 500 тыс. рублей — в РФ растет. Во втором квартале этого года их брали больше на 37%.
Об этом говорится в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомились «Известия».
Люди берут кредиты на обустройство квартир, образование и даже
При этом количество кредитов на сумму менее 30 тыс. рублей падает примерно на тот же показатель — 31,1%.
Эксперты считают, что такое поведение заемщиков связано с ростом финансовой грамотности населения и восстановлением экономики страны.
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