Центробанк выявил 67,8 млн поддельных рублей
За первые шесть месяцев 2018 года Центробанк выявил 67,8 млн фальшивых рублей, что на 13,2 млн меньше, чем в прошлом году. Это следует из материалов регулятора, с которыми ознакомились «Известия».
За первые шесть месяцев 2018 года Центробанк выявил 67,8 млн фальшивых рублей, что на 13,2 млн меньше, чем в прошлом году. Это следует из материалов регулятора, с которыми ознакомились «Известия».
В ЦБ пояснили, что снижение количества фальшивок связано с тем, что мошенники теряют интерес к подделке денег.
К тому же выросли уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр. Таким образом, сейчас на 1 млн купюр приходится 8 поддельных.
Чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей, а также по 1 тыс. рублей. Примечательно, что хоть и в небольшом количестве, но все же подделывают монеты номиналом 10, 5 и 2 рубля.
Эксперты оценивают себестоимость одной поддельной банкноты в пределах нескольких сотен рублей.
Также в Центробанке назвали российские регионы, в которых зафиксировано самое большое количество ненастоящих денег.