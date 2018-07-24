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03:04 (мск), источник: Известия

Центробанк выявил 67,8 млн поддельных рублей

За первые шесть месяцев 2018 года Центробанк выявил 67,8 млн фальшивых рублей, что на 13,2 млн меньше, чем в прошлом году. Это следует из материалов регулятора, с которыми ознакомились «Известия».

ЦБ: $ 63.1957   -0.29 € 74.1286   +0.20 ММВБ: $ 63.0875   -0.43 € 73.7375   -0.71
Источник: Известия

В ЦБ пояснили, что снижение количества фальшивок связано с тем, что мошенники теряют интерес к подделке денег.

К тому же выросли уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр. Таким образом, сейчас на 1 млн купюр приходится 8 поддельных.

Чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей, а также по 1 тыс. рублей. Примечательно, что хоть и в небольшом количестве, но все же подделывают монеты номиналом 10, 5 и 2 рубля.

Эксперты оценивают себестоимость одной поддельной банкноты в пределах нескольких сотен рублей.

Также в Центробанке назвали российские регионы, в которых зафиксировано самое большое количество ненастоящих денег.

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