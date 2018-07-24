Центробанк выявил 67,8 млн поддельных рублей

Источник: Известия

В ЦБ пояснили, что снижение количества фальшивок связано с тем, что мошенники теряют интерес к подделке денег.

К тому же выросли уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр. Таким образом, сейчас на 1 млн купюр приходится 8 поддельных.

Чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей, а также по 1 тыс. рублей. Примечательно, что хоть и в небольшом количестве, но все же подделывают монеты номиналом 10, 5 и 2 рубля.

Эксперты оценивают себестоимость одной поддельной банкноты в пределах нескольких сотен рублей.