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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Рыбный рынок Владивостока приобретает реальные очертания

Резидент Свободного порта Владивосток компания «Акватехнологии» построит современный рыбный рынок в Приморье. Концепцию рынка представили руководителю края Андрею Тарасенко в понедельник, 23 июля.

Источник: ДЕЙТА

Главе Приморья представили один из нескольких проектов рыбного рынка, который разместится на Корабельной набережной Владивостока. Концепция предусматривает зону торговли рыбой и морепродуктами, шоу-румы и рестораны, оформленные в морском стиле.

«Торговля рыбой и морепродуктами будет осуществляться на первом этаже. На втором — деловая зона и шоу-румы. На третьем этаже запланировано размещение ресторанов русской, японской и корейской кухни», — рассказал генеральный директор ООО «Акватехнологии» Сергей Слепченко, добавив, что рынок будет оборудован специальной системой охлаждения.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко отметил современную концепцию рыбного рынка.

«Мы поддержали этот проект. В таком виде рынок будет знаковым объектом города», — сказал он.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что все рыбодобывающие компании Приморья должны иметь возможность поставлять свою продукцию на рынок. Для этого уже готов проект соглашения с краевой Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий.

Напомним, создание рыбных рынков в Дальневосточном федеральном округе — поручение президента РФ Владимира Путина. По мнению главы страны, это позволит наполнить местный рынок свежей и качественной рыбной продукцией.

Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с главой государства на встрече в Кремле 4 июля. Руководитель края подчеркнул, что намерен «навести порядок с рыбой».

Михаил Грач.

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