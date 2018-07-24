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03:22 (мск), источник: VLADNEWS

Андрей Тарасенко соберёт всех строителей долгостроев

Об этом врио губернатора сообщил у себя на страничке в социальной сети.

Источник: VLADNEWS

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ближайшее время встретится со всеми строителями долгостроев в крае, об этом он сообщил в опубликованном посте у себя на страничках в социальных сетях. Глава края также рассказал, что за минувшую неделю он ответил почти на 300 обращений жителей региона, сообщает РИА VladNews.

Андрей Тарасенко сообщил, что больше всего поступило писем от дольщиков, поэтому и было принято решение о проведении встречи со строителями, об итогах которых глава края сообщит позже.

Как отметил Тарасенко, большое число обращений поступило по проблемам, связанным с дорогами, образованием и другими важными вопросами.

«Тем, кто еще не обращался ко мне, но собирается: прошу вас сразу указывать адрес, а также контактные данные, если вы пишете личное сообщение. Так мы сэкономим время друг друга и сможем разобраться в вашей проблеме максимально оперативно. Еще раз благодарю всех, кто дает мне обратную связь по проблемам на местах. Часть из них следствие некачественной работы чиновников, которые не встречаются и не общаются с людьми. Будем работать над этим. Как минимум, всем настоятельно рекомендуем зарегистрироваться в соцсетях и держать прямой контакт с жителями», — написал врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

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