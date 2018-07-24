Андрей Тарасенко соберёт всех строителей долгостроев

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ближайшее время встретится со всеми строителями долгостроев в крае, об этом он сообщил в опубликованном посте у себя на страничках в социальных сетях. Глава края также рассказал, что за минувшую неделю он ответил почти на 300 обращений жителей региона, сообщает РИА VladNews.

«Тем, кто еще не обращался ко мне, но собирается: прошу вас сразу указывать адрес, а также контактные данные, если вы пишете личное сообщение. Так мы сэкономим время друг друга и сможем разобраться в вашей проблеме максимально оперативно. Еще раз благодарю всех, кто дает мне обратную связь по проблемам на местах. Часть из них следствие некачественной работы чиновников, которые не встречаются и не общаются с людьми. Будем работать над этим. Как минимум, всем настоятельно рекомендуем зарегистрироваться в соцсетях и держать прямой контакт с жителями», — написал врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.