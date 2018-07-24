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03:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Горно-обогатительный комбинат построят в ТОР «Комсомольск»

На территории опережающего развития «Комсомольск» появится горно-обогатительный комбинат.

Источник: Reuters

Его создадут на базе Правоурмийского оловорудного месторождения в Хабаровском крае.

Инвестиционное соглашение об организации производства подписали ООО «Правоурмийское» (входит в ПАО «Русолово») и АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

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Горно-обогатительный комбинат построят в ТОР «Комсомольск»
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