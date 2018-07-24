Горно-обогатительный комбинат построят в ТОР «Комсомольск»
На территории опережающего развития «Комсомольск» появится
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На территории опережающего развития «Комсомольск» появится
Его создадут на базе Правоурмийского оловорудного месторождения в Хабаровском крае.
Инвестиционное соглашение об организации производства подписали ООО «Правоурмийское» (входит в ПАО «Русолово») и АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».