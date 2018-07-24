Братску предстоит достроить восемь многоквартирных домов взамен аварийных

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Как сообщил на совещании в Братске первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Бровко, во время осмотра строительных площадок специалисты отметили, что существует высокий риск незавершения до конца года строительства объектов по улицам Енисейская и Котельная. Было зафиксировано, что, в первую очередь, администрации Братска необходимо организовать оперативное устранение замечаний ГАУИО «Ирэкспертиза» по проектной документации. Это позволит точно определить будущую стоимость выполнения строительно-монтажных работ и заключить контракты на строительство.

Финансовый вопрос достройки объектов остается самым острым. Около месяца назад полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в ходе видеоселекторного совещания поручил Контрольно-счётной палате, органам финконтроля и правоохранителям Иркутской области проверить, куда были направлены выделенные на строительство деньги. «За это виновные должны ответить по всей строгости закона», — подчеркнул полпред.

По словам Виктора Бровко, министерству поручено контролировать решение вопросов, возникающих у администрации муниципалитета по строительству и вводу в эксплуатацию этих объектов. «Сроки очень сжатые, проблемы необходимо решать быстро», — отметил первый заместитель министра.

Напомним, что большая часть объёма нерасселённого фонда аварийного жилья в Иркутской области (поставленного на учет до 1 января 2012 г.) приходится на Братск, где ООО «Стройспецгрупп» в 2017 году сорвало сроки возведения девяти многоквартирных домов. В отношении подрядчика ведутся следственные действия.