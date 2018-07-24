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05:37 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярский Россельхознадзор уничтожил 225 кг санкционных яблок

Специалистами краевого Управления Россельхознадзора в одном из складских помещении Красноярска было найдено 15 коробок запрещенного к ввозу товара.

Источник: НИА Красноярск

На складе по адресу ул. Промысловая, 25 сотрудники обнаружили партию яблок, выращенных в Польше. Как оказалось, фрукты попали в Россию через Беларусь. Всего было изъято 225 кг незаконной продукции, сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора.

Вся партия яблок была уничтожена механическим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов.

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