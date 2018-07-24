Красноярский Россельхознадзор уничтожил 225 кг санкционных яблок

На складе по адресу ул. Промысловая, 25 сотрудники обнаружили партию яблок, выращенных в Польше. Как оказалось, фрукты попали в Россию через Беларусь. Всего было изъято 225 кг незаконной продукции, сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора.