Тысячи приморцев переселили из аварийного жилья

Источник: ДЕЙТА

По информации и.о. руководителя краевого департамента градостроительства Евгения Добрынина, с 2013 по 2017 годы в Приморье планировалось расселить 3385 аварийных домов общей площадью более 137,1 тыс. кв. м, где проживало 7734 человека. Из них на 1 июля 2018 года смогли получить новое жилье 7411 приморцев. Им было предоставлено 3224 жилых помещения общей площадью более 130 тыс. кв. м. Таким образом, в настоящее время осталось решить жилищный вопрос 323 человек из 161 квартиры, которые были признаны аварийными на 1 января 2012 года.

Проблемы с переселением из аварийного фонда сегодня испытывают жители четырех муниципалитетов края: Посьетского, Хасанского, Находкинского и Смоляниновского городских поселений. За исключением последнего муниципального образования основная причина задержки реализации подпрограммы в этих населенных пунктах связана с банкротством компании-подрядчика «Дальневосточный консалтинг», занимавшейся строительством домов.

Так, в поселке Посьет на сегодняшний день остаются не достроенными 22 квартиры. «В апреле на общем собрании кредиторов было принято решение о выделении данных объектов незавершенного строительства из общей конкурсной массы в деле о банкротстве застройщика и их передаче муниципалитету, а 18 июля соответствующее решение в пользу городского поселения принял арбитражный суд. После того, как оно вступит в силу, приступим к достройке объектов», — пояснил Евгений Добрынин депутатам. На момент объявления подрядчика банкротом их готовность составляла более 85 процентов.

В поселке Хасан не завершено строительство 69 жилых помещений. Возведением двух многоквартирных домов по улице Вокзальной здесь занималось дочернее предприятие «Дальневосточного консалтинга». По состоянию на середину прошлого года строительная готовность одного из них достигала 98 процентов, второго — 50 процентов. В мае нынешнего года между администрацией Хасанского городского поселения и застройщиком было заключено соглашение о передаче муниципальному образованию земельного участка и двух объектов незавершенного строительства. Это позволит закончить все необходимые работы и передать жилье участникам программы к апрелю 2019 года.

В Находке по программе переселения граждан из аварийного жилья «Дальневосточный консалтинг» должен был построить пять домов. Однако ни один из них до настоящего времени так и не сдан в эксплуатацию. В связи с чем муниципалитетом принято решение о приобретении жилья на вторичном рынке либо о возмещении выкупной стоимости собственникам помещений. Таким образом, в прошлом году по результатам проведенных аукционов было куплено 73 квартиры и оплачен выкуп 60 изъятых жилых помещений в аварийных домах.

На данный момент жителям Находки осталось предоставить 36 квартир, причем в скором времени количество нуждающихся в переселении здесь существенно сократится. Уже приобретены 28 помещений, идет процедура их регистрации и передачи гражданам. Как отметил Евгений Добрынин, сложности остаются с покупкой восьми квартир площадью от 16 до 18 квадратных метров, поскольку на рынке жилья таких помещений практически нет. Тем не менее, он пообещал, что в ближайшее время проблема будет решена.

Также недолго осталось ждать новоселья участникам программы из поселка Смоляниново, для которых уже построено 34 жилых помещения. Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома было выдано весной этого года, тогда же в кадастровую палату были направлены документы для оформления в его собственность муниципального образования. Но из-за технической проволочки, связанной с необходимостью получения органами местного самоуправления электронной цифровой подписи, быстро осуществить эту процедуру не удалось. Уладить эту проблему и решить вопрос с расселением аварийного фонда муниципалитет планирует до 1 августа текущего года.

В ходе реализации второго этапа программы в 11 городских округах и 14 муниципальных районах края необходимо будет расселить 589 многоквартирных и 107 индивидуальных жилых домов общей площадью более 197 тыс. кв. м, которые были признаны аварийными уже после 1 января 2012 года. По предварительным данным, Приморью на эти цели потребуется не менее 9 миллиардов рублей.

Как прокомментировал председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко: «Без финансовой помощи из федерального бюджета выполнить запланированные мероприятия нашему краю не под силу. У нас просто нет необходимых для этого 9 млрд рублей. Поэтому, конечно же, наш комитет поддерживает администрацию края в вопросе получения софинансирования из федерального бюджета».