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08:46 (мск), источник: Om1.ru

Два предприятия Омской области попали в список наиболее «грязных» в России

Речь идет о ТГК № 11 и «Омский каучук».

Источник: Om1.ru

Министерство природных ресурсов и экологии РФ утвердило перечень из 300 промышленных предприятий первой категории, на чью долю приходится 60% всех выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

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В список вошли два предприятия Омской области: АО «Территориальная генерирующая компания № 11» (в частности, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5) и ПАО «Омский каучук». Объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ не указываются.

Добавим, что перечень был сформирован в рамках исполнения майских указов Путина, в частности, «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На наиболее «грязных» производствах могут внедрить автоматическую систему контроля за их воздействием на окружающую среду.

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