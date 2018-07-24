В Екатеринбурге микрорайон Академический ждет транспортная разгрузка
Три больших проекта планируют реализовать до 2021 года.
Три больших проекта планируют реализовать до 2021 года.
Администрация Екатеринбурга выставила на официальном портале госзакупок три лота для разработки проектной документации дорожных развязок в микрорайоне Академический. Реализация должна завершиться до конца 2021 года, сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал».
В планах властей города реализовать дорожную развязку на перекрестке улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, которая оценивается в более полмиллиона рублей (547,3 млн рублей). «Выполнить работы по разработке рабочей документации и по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге», — говорится в в требованиях заказчика.
Другой проект обойдется городу почти на 100 млн рублей дороже. Это выполнение работ по разработки рабочей документации и строительству улицы Вильгельма де Геннина от реализуемого сейчас проспекта академика Сахарова до пока не существующей улицы
И третий проект на сумму 247,6 млн рублей — соединение проспекта Академика Сахарова и улицы Амундсена до Екатеринбургской автомобильной дороги (ЕКАД).
Все три проекта должны быть завершены до конца 2021 года, а аукцион на каждый из них состоится в начале августа этого года. Уместно отметить, что в июле было подписано соглашение о партнерстве между будущими резидентами медицинского кластера в Академическом, куда переедут уральский НИИ ОММ, Уральский государственный медицинский университет, а также несколько отделений УрО РАН.