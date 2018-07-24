В Омской области тарифы на коммунальные услуги местами вырастут до 39,4%

Окончательные итоги исследования появятся в середине августа. Но уже сейчас понятно, что жителям Омска повезло больше, чем селянам. В городе рост тарифов не превысит 4%.

«Изменение совокупного платежа граждан в городе Омске по наиболее часто встречающемуся набору услуг при установленном с 1 июля 2018 года предельном индексе 7,2% составило 2,2% в отношении 5-этажных кирпичных домов и 2% — в отношении 9-этажных панельных домов. Учитывая эти факторы, ориентировочно в среднем по Омску индекс роста платы граждан не достигнет 4%. А в городе, как мы знаем, проживает порядка 60% населения области, — отметила начальник отдела контроля за соблюдением ограничений платы граждан РЭК Омской области Марина Олещук.

При этом предельный рост стоимости коммуналки не должен превышать 7%. В районах Омской области предельные индексы утверждены в интервале от 7,3 до 39,4% на основании принятых депутатских решений.