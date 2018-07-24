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10:16 (мск), источник: Newslab.ru

В молочной продукции одного из краевых производителей нашли опасные бактерии

Товары уничтожили, а компанию оштрафовали.

Источник: РИА "Новости"

В молочных продуктах компании «ТД «Енисей-Фактор» (Красноярский край, Железногорск) нашли бактерии кишечной палочки и стафилококка. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Речь идет о нескольких партиях питьевого и сухого молока «Российское», а также кефира и сметаны «От Дарёнки». Кроме этого в некоторых образцах этой продукции специалисты нашли плесень. Общая масса зараженных продуктов превышает 400 кг.

Все опасные товары утилизировали, а «ТД «Енисей-Фактор» оштрафовали на 300 000 рублей. В компании с таким решением не согласились и попытались обжаловать его в Арбитражном суде Красноярского края, а затем в Третьем арбитражном апелляционном суде. Но тот лишь сократил сумму штрафа до 150 000 рублей, а остальные требования оставил в силе.

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