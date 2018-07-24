В молочной продукции одного из краевых производителей нашли опасные бактерии

Речь идет о нескольких партиях питьевого и сухого молока «Российское», а также кефира и сметаны «От Дарёнки». Кроме этого в некоторых образцах этой продукции специалисты нашли плесень. Общая масса зараженных продуктов превышает 400 кг.

Все опасные товары утилизировали, а «ТД «Енисей-Фактор» оштрафовали на 300 000 рублей. В компании с таким решением не согласились и попытались обжаловать его в Арбитражном суде Красноярского края, а затем в Третьем арбитражном апелляционном суде. Но тот лишь сократил сумму штрафа до 150 000 рублей, а остальные требования оставил в силе.