В дефицитной казне Приморья нет 9 млрд на переселение из аварийного жилья

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В краевом бюджете Приморья нет денег на исполнение в 2019 году второго этапа программы по переселению из аварийного жилья. Требуется около 9 млдр рублей, где их брать — неизвестно, заявил и.о. директора департамента градостроительства на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Евгений Добрынин. Федерального софинансирования на эти цели не будет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как доложил в отчете перед краевыми депутатами Евгений Добрынин, всего за пять лет в Приморье, с 2012 по 2017 год, удалось переселить 7,4 тыс. человек из более 3,2 тыс. аварийных квартир. В ожидании нового жилья — 323 человека, проживающие в 161 квартире в четырех муниципалитетах.

На расселение 589 многоквартирных и 107 индивидуальных жилых домов необходимо почти 9 млрд рублей уже в 2019 году. И перспективы расселения туманны.

«Тот механизм, который сегодня предлагает Минстрой, не предполагает федерального софинансирования. В связи с тем, что бюджет Приморского края является дефицитным, Минфин вряд ли согласует нам дополнительные расходы. Механизм, который предлагает Минстрой, опирается на привлечение инвесторов. Если в крупных городах Приморья такой подход еще может сработать, то в большинстве муниципалитетов его реализация вряд ли возможна», — пояснил и. о начальника департамента градостроительства.

На 1 июля не завершено строительство трех многоквартирных домов в Хасанском районе: одного в Посьетском городском поселении и двух в Хасанском городском поселении. Все дома строила практически одна компания «Дальневосточный консалтинг» с «дочкой», которая на данное время является банкротом.

Подобная ситуация в Находке, чуть лучше — в Смоляниновском городском поселении.

На вопрос депутатов, когда будет полностью исполнен первый этап программы, Добрынин ответил:

«Больше половины из 161 квартиры, которые на сегодняшний день не переданы гражданам, будут закрыты до конца года. На следующий год перейдет порядка 80−90 квартир».

Как сообщало ИА REGNUM, проблема неисполнения программ по переселению из ветхого жилья касается всех субъектов не только Дальнего Востока, но и России в целом.